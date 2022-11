﻿Kämpfer: „Viele ukrainische Schwerkranke und Traumatisierte kommen nach Kiel“

Kurz vor dem Flüchtlingsgipfel an diesem Freitag erhöht Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) den Druck auf die Landesregierung: In Kiel bekämen viele schwerkranke und traumatisierte Flüchtlinge eine Bleibe. Bislang bleibe die Stadt aber auf den Mehrkosten sitzen.

Kiel. Der Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine reißt nicht ab. An diesem Freitag sind Schleswig-Holsteins Kommunen bei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Spitzengespräch eingeladen. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will dann auf eine millionenschwere Kostenerstattung drängen: Kiel werde vor allem von Schwerkranken und Traumatisierten bevorzugt – und die Stadt bleibe auf den hohen Kosten sitzen.

Herr Oberbürgermeister, welche Erwartungen haben Sie an die Landesregierung?

Ulf Kämpfer: Es ist dringend notwendig, dass wir uns zusammensetzen. Die Solidarität ist in ganz Schleswig-Holstein groß, aber uns gehen langsam die Antworten auf diese enormen Herausforderungen aus: Wie bekommen wir überhaupt noch Unterkünfte gestellt, die menschenwürdig sind? Es geht um dringende Finanzierungsfragen von der Krankenversorgung über die Kita bis zur Schule, aber auch um Gerechtigkeit: Wie gut werden die Flüchtlinge eigentlich im Land verteilt?

Was bedeutet das für das bevorstehende Gipfelgespräch?

Wir brauchen eine noch bessere Kostenerstattung durch das Land: Kiel erwägt, weitere vier Millionen Euro in neue Flüchtlingsunterkünfte zu investieren, um Container aufzustellen und Unterkünfte zu erweitern. Davon bekomme ich vom Land nach derzeitiger Rechtslage nur bis zu 400 000 Euro erstattet. Zugleich bescheinigt mir die Rechtsaufsicht dann aber keinen leistungsfähigen Haushalt und kürzt mir die Investitionen. Und der freie Wohnungsmarkt ist zu angespannt, um alle Geflüchteten in normalen Wohnungen unterbringen zu können.

Kieler OB Ulf Kämpfer zu Flüchtlingen in Turnhallen

Erwägen Sie auch, Turnhallen zu nutzen?

Ich will das verhindern, aber wir können es nicht ausschließen. Es hängt stark von der weiteren Entwicklung ab.

Wie viel mehr Geld fordern Sie also vom Land?

Allein für Kiel bräuchte ich mehrere Millionen Euro. Ich erwarte von der Landesregierung ein Signal, dass sie sich in der Verantwortung sieht. Und sie muss auch bei den Erstaufnahmen ehrgeiziger werden. Ich will nichts Unmögliches fordern, aber wenn das Land ankündigt, die mal vorhandenen 4500 Plätze um 2000 zu erweitern, dann wird das nicht ausreichen. Weitere 2000 auf dann 8500 Plätze wären ein wichtiger erster Schritt. Weitere müssen folgen.

Im Jahr 2022 wurden bislang 3000 Flüchtlinge in Kiel aufgenommen

Wie viele Flüchtlinge sind derzeit in Kiel untergebracht?

Wir haben in diesem Jahr rund 3000 Menschen aufgenommen und damit schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2015 – und das in einem deutlich engeren Wohnungsmarkt. Derzeit melden sich etwa 20 bis 50 Personen pro Woche, sodass wir bis zum Jahresende damit rechnen, noch einmal rund 500 zusätzliche Personen unterzubringen und zu versorgen. Dann wären es also 3500. Mal zum Vergleich: 2015 wurde rund 2500 Personen Asyl gewährt.

Warum ist Kiel bei ukrainischen Flüchtlingen so beliebt?

Bei uns bekommen überproportional viele schwerkranke und traumatisierte Flüchtlinge eine Bleibe. Natürlich kommen die Leute dorthin, wo es Behandlungsmöglichkeiten gibt, das ist ja richtig so. Es geht hier im Einzelfall um Behandlungskosten von mehr als 60 000 Euro pro Person. Die durchschnittlichen Krankenkosten sind bei uns deshalb um ein Vielfaches höher als in anderen Kommunen – aber wir bekommen für diesen Mehraufwand keinen finanziellen Ausgleich.

Das liegt am Standort der Uniklinik in Kiel?

Ja, das liegt am UKSH, aber auch am ZIP, dem Zentrum für Integrative Psychiatrie, das ein Anlaufpunkt für die Traumatisierten ist. Und es geht um Krebskranke. Ich erhoffe mir vom Land deutlich mehr Sensibilität, denn daran darf nicht gespart werden.

UKSH behandelte in Kiel und Lübeck bisher knapp 1900 Kriegsflüchtlinge Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind seit Kriegsausbruch im Februar dieses Jahres 1867 ukrainische Flüchtlinge behandelt worden. Nach Angaben des Kliniksprechers Oliver Grieve waren es am Standort Kiel bislang 767, am Standort Lübeck 1100. Als Fachbereiche nannte er die Unfallchirurgie, die Pädiatrie, die Augenklinik, die Kinderonkologie, die Innere Medizin, die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die Geburtshilfe und die Kardiologie. Darüber hinaus habe man für Ukraine-Flüchtlinge mit behandlungsbedürftigen Tumor-Erkrankungen und gutartigen chirurgischen Erkrankungen am Campus Lübeck eine spezielle Sprechstunde organisiert. Am Campus Kiel gebe es eine Beratung und Diagnostik zum Thema Infektion und Impfprävention. „Das UKSH empfindet die Versorgung von Kriegsverletzten und Flüchtlingen als Selbstverständlichkeit und Herzensangelegenheit – gerade auch in seiner Verantwortung als einziger medizinischer Maximalversorger des Landes“, sagte Grieve.

Vertreter der Kommunen wirken seit Wochen höchst alarmiert. Geht Kiel die Puste aus?

In diesem Jahr noch nicht. Es hängt viel davon ab, dass wir mehr finanzielle Unterstützungen bekommen und pragmatische Lösungen finden. Aber die Ukraine hat mehr als sieben Millionen Binnenflüchtlinge. Wenn angesichts des Infrastrukturterrors noch einmal eine Million Menschen zu uns käme, dann hat darauf niemand in Deutschland mehr eine Antwort, und dann geht Kiel und vielen anderen Kommunen tatsächlich irgendwann im kommenden Frühjahr die Puste aus. Das Land muss dem verständlichen Drang vieler Menschen, in die Städte und Metropolregionen zu gehen, mit seiner Verteilungspraxis etwas entgegensetzen. Es ist zumutbar, in den ländlichen Raum zu gehen.

Bringen Sie die Menschen auch in Hotels und Ferienwohnungen unter?

Nein. Um bei Flüchtlingen Wohnungslosigkeit zu verhindern, weisen wir sie zur Not den Gemeinschaftsunterkünften zu. Noch immer haben wir Menschen, die inzwischen seit fünf Jahren zum Beispiel am Schusterkrug leben, und so war das nicht gedacht. Das ist der langfristigen Integration nicht förderlich. Aber ich kann keine Wohnungen backen.

Herr Kämpfer, was geschieht, wenn den Kommunen tatsächlich eines Tages die Kräfte ausgehen?

So schwer das auch ist: Wir brauchen eine Strategie, dass die Menschen entweder sicher in der Ukraine bleiben können oder anders in Europa verteilt werden. Ich sehe nicht, wie noch eine weitere Million Menschen in den nächsten zehn Monaten aufgenommen werden soll. Das ist nicht leistbar.