﻿Kaiser’s Erbe wird in Neumünster der Trakehner-Siegerhengst

34 Junghengste traten beim 60. Trakehner Hengstmarkt in Neumünster an. 13 erhielten ein positives Körurteil, fünf eine Prämie. Der Siegerhengst überzeugte die Körkommission vom ersten Tag an – und wurde schließlich für 170 000 Euro verkauft. Einen stolzen Preis erzielte auch ein Pferde-Embryo.

Neumünster. Kaiser’s Erbe ist der Siegerhengst der diesjährigen Trakehner Körung. Er hatte die Körkommsion vom ersten Tag an begeistert. „Dieser Hengst hat wirklich alles. Er ist so, wie wir uns ein Trakehner Edelpferd vorstellen“, sagte Hans-Peter Karp, Mitglied der Körkommission. „Das war wirklich so ein Gänsehautmoment, als dieser Hengst am Donnerstag auf der Dreiecksbahn lostrabte.“

Zum diesjährigen Hengstmarkt waren 40 Hengste aus fünf Nationen angemeldet worden. 34 von ihnen traten an, 13 Junghengste verließen die Holstenhallen mit einem positiven Körurteil, fünf erhielten eine Prämie.

„Wir haben eine breite Varianz gesehen im Phänotyp wie auch im Genotyp“, sagte Peter Kunath von der Körkommission. „Viele Hengste zeigten ein tolles Interieur. Und das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Körung sechs Wochen später war“, betonte er. Als Interieur werden in der Pferdezucht typischerweise zugeschriebene psychische Eigenschaften und Verhaltensweisen von Rassepferden bezeichnet.

60. Trakehner Hengstmarkt in Neumnüster: Der Siegerhengst kommt aus den Niederlanden

„Was für eine Erscheinung! Voller Wucht und Anmut. Unerschütterlich im Takt. Königlich in seiner Erhabenheit. Sportlich mit allen Attributen für das große Viereck gesegnet. Ein Gleichgewichtspferd mit einem ausgewiesenen Temperament, mit bester Leistungsabstammung“: So lautete das Urteil über den edlen Dunkelbraunen Kaiser’s Erbe. Der Hengst kommt aus den Niederlanden aus der Zucht von A. J. M. aan de Stegge.

Er gehört mit einem Stockmaß von 1,70 Meter zu den größten Hengsten des Körlots und war mit Abstand der Kürzeste. Einer der Publikumslieblinge war der Reservesieger Rockingham (v. Saint Cyr-Kaiser Wilhelm). „Ein ganz anderer Typ Pferd, aber auch hier ganz viel Bewegungsqualität, immer kraftvoll aus den Hinterbeinen“, so Karp.

Bei der Auktion der gekörten und nicht gekörten Hengste am Sonnabend stellte der Siegerhengst die Preisspitze: Für 170 000 Euro wurde Kaiser’s Erbe verkauft. Außerdem wurde eine Trächtigkeit, beziehungsweise ein Embryo, mit der gleichen Abstammung wie Kaiser’s Erbe versteigert und brachte 230 00 Euro. Rockingham wechselte für 87 000 Euro den Besitzer.

Kaiser’s Erbe hat eine prominente Verwandtschaft: Sein Vater Easy Game ist auch der Vater von der Olympiasiegerin Dalera BB, die mit Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) von Erfolg zu Erfolg reitet. Seine Mutter Kaiser’s Els hat nun drei gekörte Söhne, darunter zwei Siegerhengste. Sein Dreiviertelbruder ist Kaiser Milton: Körsieger 2017, versteigert für 320 000 Euro, lahm bei seinem Käufer, Burkhard Wahler vom Klosterhof Medingen, angekommen. Dieser reklamierte ihn und es entfachte sich ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen diesem und dem Trakehner-Verband. Ein Herzfehler kam noch dazu. Kaiser Milton starb im Sommer 2021 im Alter von sechs Jahren.

Millennium, Halbbruder von Kaiser’s Erbe und Vater von Kaiser Milton, erhielt am Freitag anlässlich des Galaabends die Auszeichnung als Trakehner-Hengst des Jahres. Millennium ist zwar erst 14 Jahre alt, sein Einfluss auf die weltweite Pferdezucht ist jedoch immens. Er hat über 100 gekörte Söhne zahlreicher europäischer Reitpferdezuchten, darunter mehrere Siegerhengste. Gezogen wurde der Rapphengst von Bettina Bieschewski in Selent. Geboren wurde er 2008, zur Aufzucht kam er zum Gestüt Hohenschmark in Grebin. 2010 verließ er Neumünster als Reservesieger, zusammen ersteigert vom Landgestüt Moritzburg und dem Gestüt Sprehe.

„Im Vergleich zu sehr populären und stark frequentierten Warmbluthengsten liegt seine Quote an Erfolgspferden in schweren Prüfungen nicht nur in der gleichen Liga, sie ist vielmehr überdurchschnittlich hoch“, ordnet der Lars Gehrmann die Vererbungskraft des Hengstes ein.

Züchterin des Jahres wurde in Neumünster Marion Essing vom Gut Roest

Zur Jahressiegerstute 2022 erkor die Jury „Pr.St. Grace Kelly“ aus der Zucht von Horst und Isabel Ebert aus Neckarsteinach/Hessen. Sie wechselte bei der anschließenden Auktion am Freitag für 157 000 Euro den Besitzer. Insgesamt wurden acht Stuten versteigert. Der Durchschnittspreis lag bei 42 500 Euro. Sieben Trakehner Reitpferde kamen zur Auktion. Hier lag der Durchschnittspreis bei 45 714,29 Euro. Am teuersten war der Wallach Tatanka, der 82 000 Euro kostete.

Zur Züchterin des Jahres wurde Marion Essing vom Gut Roest bei Kappeln ernannt.