Kalt erwischt: So wird die Energiekrise zur Zitterpartie

Heizen oder frieren? Der Dauerfrost macht Schleswig-Holstein zu schaffen. Gute Prognose: Trotz aller Krisen könnte die Wirtschaft mit einem blauen Auge davonkommen. Hoch im Norden: Der THW tritt heute Abend gegen Aalborg an. Mehr dazu lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

der Appell ist inzwischen überall angekommen: Wir sollen alle Energie sparen, na klar. Das hat in den vergangenen Monaten auch ganz gut funktioniert. Doch der Dauerfrost kann aus den guten Vorsätzen schnell eine Zitterpartie machen. Der Sparwille sollte nicht dazu führen, dass sich das heimische Wohnzimmer in eine Kältekammer verwandelt. Schlimm wird es aber vor allem dann, wenn es gar nichts mehr zu sparen gibt. Unsere Geschichte über einen 95-Jährigen, der wegen des teuren Heizöls jetzt im Kalten sitzt, hat deshalb viele Leserinnen und Leser berührt und gehört zu den meistgeklickten Artikeln auf KN-online.

Frost und Schnee haben aber natürlich auch ihre schönen Seiten. Auf den Weihnachtsmärkten lassen Winterwetter und Glühwein vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Und auf den Seen bilden sich Eisdecken, die sofort die Schlittschuhläufer auf den Plan rufen. Natürlich wollen wir keine Spielverderber sein. Aber ungefährlich ist das nicht. Die Feuerwehr warnt nicht ohne Grund davor, das noch brüchige Eis zu betreten.

Manchmal ist es schon eine gute Nachricht, wenn es nicht so schlimm kommt wie befürchtet. Die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsinstitute gehören in diese Kategorie. Krieg in der Ukraine, die damit einhergehende Energiekrise mit hohen Kostensteigerungen, nicht funktionierende Lieferketten und Inflation - diese brisante Mischung hätte eigentlich nichts anderes ergeben können als einen dramatischen Einbruch der Wirtschaftskraft. Glaubt man den Prognosen, wird es jedoch nur halb so schlimm. Ein Minus von 0,1 Prozent klingt angesichts der Weltlage schon fast wie eine Entwarnung. Vorsicht ist allerdings auch hier angebracht. Mit den Prognosen verhält es sich ähnlich wie mit den schleswig-holsteinischen Seen: Wir bewegen uns da auf sehr dünnem Eis.

Womit wir noch einmal beim Wetter wären - und bei meinem Kollegen Tamo Schwarz, der gerade auf dem Weg in den hohen Norden ist. Eis und Schnee können ihn nicht davon abhalten, nach Aalborg zu fahren, wo ab 20.45 Uhr der THW wichtige Punkte in der Champions League sammeln möchte. Um zu erfahren, ob es ihm gelingt, müssen Sie nicht über verschneite Straßen rollen. Wir halten Sie mit dem Liveticker auf KN-online auf dem Laufenden.

Auch am Strand kann man das Winterwetter genießen. Das Foto zeigt einen atemberaubenden Sonnenaufgang - nicht an fernen Gestaden, sondern am schneebedeckten Strand in Strande. © Quelle: Christian Charisius/dpa

