Kalte Kirchen und ein historisches Urteil

Wer einen Weihnachtsgottesdienst besucht, sollte in diesem Jahr an eine Wolldecke denken. Das Landgericht Itzehoe hat in dem womöglich letzten großen NS-Prozess ein historisches Urteil gefällt. Die kleine Gemeinde Osterby zeigt, wie Energiesparen geht. Mehr zu diesen Themen finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hand aufs Herz: Gehören Sie auch zu denjenigen, die in der Regel nur Heiligabend den Weg in die Kirche finden. Dann wird die Erfahrung, die Sie dann machen, neu sein. Denn die Energiekrise zwingt auch die Gemeinden, die Heizungen herunterzufahren. In den Kirchen wird es deshalb auch am 24. Dezember ziemlich frisch sein. Wer während des Gottesdienstes nicht frösteln will, sollte also an eine Wolldecke denken, Skiunterwäsche anziehen oder gefütterte Stiefel. Eine Katastrophe ist das alles nicht. Kollegen berichten, dass es im Süden Deutschlands viele Gotteshäuser gibt, die schon immer ungeheizt blieben. Das bestätigen im übrigen auch die Berichte über den ersten Auftritt des Mädchenchors der Regensburger Domspatzen. Die Temperatur bei der Premiere im Dom St. Peter soll bei eisigen 2,5 Grad gelegen haben. Trotzdem waren alle Anwesenden begeistert.

Es hat fast acht Jahrzehnte bis zum Schuldspruch gedauert. Im möglicherweise letzten Prozess zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde hat das Landgericht Itzehoe heute ein historisches Urteil gefällt. Eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof, die damals erst zwischen 18 und 19 Jahre alt war, wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Kammer sprach die heute 97-Jährige der Beihilfe zum Mord in mehr als unglaublichen 10.000 Fällen schuldig. Wir haben über den Prozess in den vergangenen 14 Monaten immer wieder berichtet. Das Foto der Angeklagten mit Sonnenbrille und Mundschutz ist bundesweit veröffentlicht worden. Und so mancher hat sich vielleicht die Frage gestellt, was dieses Verfahren nach so langer Zeit noch bringen soll. Kann es angesichts der unfassbaren Taten noch Gerechtigkeit herstellen? Einer der Zeugen hat dazu heute das Richtige gesagt. Es komme nicht auf das Strafmaß an, erklärte er. Das Urteil, der Schuldspruch an sich, sei wichtig. Obwohl auch er sich gewünscht hätte, dass dieser Prozess viel früher stattgefunden hätte.

Not macht erfinderisch. Das beweist das Örtchen Osterby nahe der dänischen Grenze. Auch dort hat man sich gefragt, wie man die Energiekosten senken könnte. Vielleicht, indem man nachts auf die Straßenbeleuchtung verzichtet? Oder doch besser, indem man die Straßenlaternen nur dann brennen lässt, wenn sie wirklich gebraucht werden? Das Ergebnis ist bemerkenswert: In Osterby die Straßenlaternen nachts jetzt per Handy angeschaltet werden.

Abiturient Jannik Richter, Initiator der Blutspendeaktion an seiner Schule, bei der bereits vierten Blutspende seines Lebens.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Stefanie Gollasch, Chefredakteurin

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

