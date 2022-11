﻿Kampfmittelräumdienst bekommt neue Werkstatt für 1,2 Millionen Euro

Der schleswig-holsteinische Kampfmittelräumdienst bekommt in Groß Nordsee eine neue Werkstatt. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Der Bau soll im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Es ist nicht das einzige Bauprojekt auf dem Areal der Bomben-Experten. Denn auf sie kommt noch mehr Arbeit zu.

Groß Nordsee. Richtfest beim schleswig-holsteinischen Kampfmittelräumdienst (KRD): Die Bomben-Experten bekommen auf ihrem Areal in Groß Nordsee (Rendsburg-Eckernförde) ein neues Werkstattgebäude. 1,2 Millionen Euro nimmt das Land in die Hand. Dabei wird es nicht bleiben. Auf dem Gelände stehen in den kommenden Jahren weitere Bauprojekte auf dem Plan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Gabriele Pfründer, Bereichsleiterin Landesbau der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH), hofft man darauf, den Bau im zweiten Quartal 2023 abschließen zu können. Durch die gestiegenen Bau- und Energiepreise sei dieser teurer geworden als geplant. Man sei aber froh, für den öffentlichen Hochbau überhaupt verlässliche Firmen gefunden zu haben. „Mit der neuen Werkstatt tragen wir einen großen Schritt dazu bei, bessere und konzentriertere Arbeitsabläufe zu ermöglichen“, sagte Pfründer.

Werkzeuge müssen die Bomben-Experten zum Teil selbst fertigen

In der rund 350 Quadratmeter großen Werkstatt sind künftig ein Lagerraum, eine Schweißerei, eine Tischlerei und ein schallgeschützter Raum für besonders laute Maschinen untergebracht. Die Werkstatt wird zudem mit einer Krananlage ausgestattet, um schwere Teile besser transportieren zu können. "Wir haben viel Spezialgerät, zum Beispiel eine Wasserstrahlschneidanlage. Die muss regelmäßig gewartet und repariert werden. Zudem müssen wir Werkzeuge teilweise auch selbst herstellen", sagt Mark Wernicke, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes, zur Notwendigkeit des Neubaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das alte Werkstattgebäude soll mittelfristig einem neuen Garagengebäude weichen. Bereits im vergangenen Jahr war für 2,8 Millionen Euro mit der Taucherlast ein Neubau in Groß Nordsee fertiggestellt worden. Auf rund 1500 Quadratmetern wurde Raum für Arbeitsplätze und Ausrüstung der Kampfmittelräumtaucher geschaffen. Sie waren zuvor auf die alten Bestandsgebäude verteilt gewesen.

Lesen Sie auch

Zu Taucherlast, Werkstatt und geplantem Garagengebäude gesellen sich noch zwei weitere Bauvorhaben hinzu. In den kommenden Jahren ist eine neue Lehrmittelsammlung geplant. Hier sollen Fundstücke ausgestellt und archiviert werden, an denen die KRD-Kräfte dann auch geschult werden. Diese Munitionssammlung soll zudem digitalisiert werden, damit Einsatzkräfte bei einem neuen Fund schnell auf Informationen zugreifen können.

Und auch ein neuer Sprengstofflagerbunker ist auf dem Gelände in Planung. Dadurch sollen die Lagerkapazitäten erhöht und der Standort in Groß Nordsee damit zukunftssicher gemacht werden. Denn auf die 50 Mitarbeiter beim Kampfmittelräumdienst kommt in Zukunft noch mehr Arbeit zu. Der Bund will das Problem von Altlasten in Nord- und Ostsee, wo schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munition liegen, angehen und dafür einen dreistelligen Millionenbetrag bereitstellen. Das Thema komme mit aller Macht auf die Experten in Groß Nordsee zu, sagte Wernicke.