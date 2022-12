﻿Kanalsperrung in Brunsbüttel: Wird jetzt das Heizöl in Kiel knapp?

Die Folgen der Kanalsperrung als Folge eines Öllecks in Brunsbüttel werden von Tag zu Tag dramatischer. Noch ist nicht absehbar, wann die Raffinerie Heide wieder per Pipeline vom Elbehafen Brunsbüttel mit Rohöl versorgt werden kann. Noch reichen die Lagerbestände.

Kiel. Öl ist der Schmierstoff der Wirtschaft – auch in Schleswig-Holstein. Doch nachdem kurz vor Weihnachten rund zwölf Tonnen davon aus einer Pipeline bei Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal gelaufen sind, ist die Ölversorgung im Norden stark eingeschränkt. Zwar sollen 99 Prozent des ausgelaufenen Öls bereits geborgen sein, doch die Schleusentore bleiben bis auf Weiteres geschlossen, damit Restmengen nicht in die Umwelt gelangen.

Immerhin: Noch bekommen Autofahrer oder Heizölkunden die Folgen der Probleme nicht zu spüren. „Uns sind bislang keine Engpässe bei der Versorgung mit Mineralölprodukten bekannt“, heißt es beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Allerdings nehme man den Vorfall „sehr ernst“.

Die Raffinerie Heide ist wegen des Ausfalls der Schiffsliegeplätze im Ölhafen von Brunsbüttel komplett auf Auslieferungen auf dem Schienen- und Straßenweg angewiesen. Vom Ölhafen aus lieferten bislang kleinere Schiffe Treibstoffe aus.

Seit dem 21. Dezember ist kein Tankschiff mehr aus Brunsbüttel gekommen. „Es kommt zwar nichts mehr. Wir haben aber noch Öl in den Tanks“, heißt es bei der Tanklagergesellschaft UTG in Kiel.

Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals nach Öl-Unglück: Schiffstransporte werden durch Lkw ersetzt

In den jüngsten Tagen kamen nur Schiffe zur Bunkerstation, die Treibstoff für die Fahrt um Skagen haben wollten. Die Lagerbestände der Kieler Heizöl-Firmen wie etwa Team oder Hoyer können aber nicht mehr aufgefüllt werden. „Wenn per Schiff kein Öl mehr nach Kiel kommt, setzen wir halt Lkw ein, die das Heizöl aus Hamburg von der Raffinerie abholen. Laster haben wir genug“, berichtet Thomas Hartmann vom Ölhändler Hoyer.

Bei der Raffinerie Heide wird die Produktion in Hemmingstedt weiter aufrechtgehalten. Auch wenn aktuell kein frisches Rohöl mehr per Schiff ankomme, könne die Produktion ohne Ausfälle weitergehen.

Die Produktionsplanung werde gerade abgestimmt, heißt es. Die am 21. Dezember geplante Anlieferung einer vollen Schiffsladung Rohöl wurde verschoben. Wann der 100 000-Tonnen-Tanker „North Sea“ sein schottisches Rohöl an die Raffinerie liefern könne, hänge von der Reparatur der Pipeline ab, so eine Sprecherin der Raffinerie. Der Nachschub über See ist für die Raffinerie sehr wichtig.

Probleme beim Nachschub durch Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals: Rohöltanker wartet bei Helgoland

Der Rohöltanker dreht deshalb westlich von Helgoland seit vergangenem Freitag Warteschleifen. Er soll zurückkommen, wenn die Pipeline repariert ist.

Mit Blick auf die Auswirkungen der Sperrung des Kanals schließt sich nun auch der Nautische Verein zu Kiel der wachsenden Kritik an. „Ich bin ja selbst ein Grüner und Mensch des Umweltschutzes, aber die Entscheidung, den Kanal wegen nur noch einem Prozent Öl im Wasser geschlossen zu lassen, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Hans-Hermann Lückert, Vorsitzender des Nautischen Vereins zu Kiel.

Auch Lückert moniert nun, dass die Belastungen der Umwelt durch die Verlagerung der Verkehre auf die Straße sowie den Weg um Skagen um ein Vielfaches größer seien als die Ausbreitung geringer Mengen von Restöl im Binnenhafen von Brunsbüttel durch das Öffnen der Schleusen.

Von Ulrich Metschies Frank Behling