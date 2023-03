﻿Karin Prien übt massive Kritik an Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird am Bildungsgipfel ihrer Bundeskollegin Stark-Watzinger (FDP) an diesem Dienstag in Berlin nicht teilnehmen. Im Interview mit den Kieler Nachrichten schildert sie, warum das Verhältnis zu Berlin so schlecht ist wie schon lange nicht mehr.

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird dem Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen an diesem Dienstag in Berlin fernbleiben. Warum?

Frau Ministerin, Ihre Bundeskollegin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat Sie an diesem Dienstag zu einem Bildungsgipfel nach Berlin eingeladen. Warum schwänzen Sie?

Karin Prien: Leider arbeitet Frau Stark-Watzinger auf eine denkbar lustlose und unglückliche Art ihren Auftrag aus dem Ampel-Koalitionsvertrag ab. Da soll an einem halben Tag, angehängt an eine Bildungsforschungskonferenz, sehr diffus über Bildungsthemen gesprochen werden. Das ist kein ernsthaftes Format, um die großen Probleme zu verhandeln, die wir im Bildungssystem lösen müssen.

Sie haben sich über die Einladung geärgert?

Ja. Wenn man doch über ernsthafte Themen sprechen möchte und es nicht mal eine Tagesordnung gibt, und wenn man insbesondere über Zuständigkeiten von Bund und Ländern sprechen will, also über verfassungsrechtliche Fragen, dann wäre es sinnvoll, das alles erst einmal vorzubereiten – mit denen, bei denen die Kompetenzen tatsächlich liegen: den Ländern. Noch viel ärgerlicher finde ich aber, dass damit eine Nebelkerze geworfen wird: Die Bundesbildungsministerin bekommt ihre Aufgaben nicht gelöst.

Welche meinen Sie?

Wir brauchen dringend ein Startchancenprogramm, um die 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen stärker unterstützen zu können, die auch aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückhängen.

Wie viel Geld wäre nötig?

Die Ampel-Koalition hatte ursprünglich pro Jahr mindestens zwei Milliarden Euro vorgesehen. Jetzt ist noch die Rede von einer Bildungsmilliarde, die wohl auch für den Digitalpakt reichen soll. Es gibt also viel weniger Geld, und das ist offenbar das Problem der Bundesbildungsministerin: Sie kann sich in der Bundesregierung nicht durchsetzen, vor allem nicht gegenüber ihrem eigenen Parteikollegen, Finanzminister Christian Lindner.

Lindner sprach am Wochenende davon, dass Deutschland ein „massives Ausgabenproblem“ habe. Hat er Recht?

Ja, ich glaube, er hat Recht. Deshalb müsste man den Bildungsbereich priorisieren. Bildung ist die zentrale Zukunftsfrage unseres Landes. Weder der demografische Wandel noch die Herausforderungen der Zeitenwende oder des Klimawandels lassen sich ohne Investitionen in Bildung lösen. Da geht es um Sprachförderung bei den Kleinsten, um Grund- und Basiskompetenzen in der Grundschule, aber auch um die Qualität der Lehrerbildung und die Frage der Absenkung der Schulabbrecherquote. Diese Themen sind für Deutschland Schicksalsfragen.

Was bräuchten die Länder noch?

Das Startchancenprogramm würde dazu dienen, mehr Sozialarbeit an Schulen in besonders herausfordernden Lagen zu finanzieren. Darüber hinaus würde dort auch in den Schulbau investiert. Nötig wäre auch ein Digitalpakt 2.0: Wir müssen jetzt planen, wie es ab 2024 mit den Investitionen im Digitalbereich weitergehen soll. Die Mittel aus dem aktuellen Digitalpakt fließen in diesem Jahr vollständig ab. Jetzt warten wir händeringend auf Zusagen vom Bund für eine Fortsetzung. Und dann wäre mir ein besonderes Anliegen, dass die Qualitätsoffensive zur Lehrerbildung an unseren Hochschulen in den Fokus rückt. Die Bundesministerin hat vergangene Woche infrage gestellt, ob das Programm überhaupt fortgesetzt wird.

Wie bewerten Sie das aktuelle Miteinander von Land und Bund?

Man muss es leider sagen: Eine so schlechte Zusammenarbeit wie zurzeit im Schul- und Wissenschaftsbereich habe ich in meiner Amtszeit bisher nicht erlebt. Ambitionierten Ankündigungen steht die mangelnde Bereitschaft gegenüber, auch wirklich als Bund in das Bildungssystem zu investieren.

Der Ton ist gereizter geworden. Woran liegt das?

Wir haben der Ministerin im vergangenen Jahr im März unter meiner Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz angeboten, an jeder der viermal im Jahr stattfindenden Tagungen teilzunehmen. Am Ende ist sie nur zweimal erschienen, und das auch nur für jeweils eine Stunde. Es war also nicht möglich, über substanzielle Themen zu sprechen. Das führt zunehmend zu Verärgerung, übrigens nicht nur in den CDU-geführten Ländern, sondern in allen Bundesländern.