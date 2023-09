Karneval: Daniel Günther bekommt Orden wider den tierischen Ernst

Kiel/Aachen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird neuer Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst. Am Montag war der Präsident des Aachener Karnevalsvereins mit Teilen seines Elferrats nach Kiel gereist, um dem Landeschef schon mal eine Narrenkappe aufzusetzen. Den eigentlichen Ritterschlag gibt es erst auf einer Festsitzung am 27. Januar in Aachen.

Die Entscheidung für den Preisträger sei dieses Jahr schnell gefallen, sagte AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach. „Daniel Günther weiß um die Wirkung von Humor als Mittel, um auch politisch zu überzeugen.“ Hyrenbach lobte die Gelassenheit des Ministerpräsidenten im Amt und dessen nordisch trockenen Humor.

Aachener Karnevalsverein beeindruckt von Daniel Günthers Pragmatismus

„Er ist ein erfolgreicher Politiker, weil er mit Sympathie, Engagement und Geradlinigkeit die Herzen der Menschen nicht nur in Schleswig-Holstein gewinnt.“ Seine Standfestigkeit und sein Pragmatismus hätten den Elferrat zutiefst beeindruckt. Günther zähle zu den „lässigen, junggebliebenen“ Akteuren in der Politik. Sein Bierzeltauftritt mit Layla-Gesang wurde nicht als ausschlaggebend erwähnt.

„Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte Günther – auch wenn er sich im ersten Moment nicht so sicher gewesen sei, ob der Hinweis auf „trockenen nordischen Humor“ aus dem Rheinland kommend wirklich ein Kompliment sei. Ihm sei es wichtig, sich bei aller Ernsthaftigkeit in der Politik auch Fröhlichkeit beizubehalten und Optimismus zu verströmen. „Wir machen das Leben nicht besser, wenn wir nur ernst und mit bitterer Miene durchs Land laufen“, so Günther.

Für ihn sei es eine große Überraschung gewesen, dass er den bekannten Karnevals-Orden bekomme. Zwar gebe es auch in Schleswig-Holstein Karnevalisten wie in Marne, geografisch sei Kiel doch aber weit entfernt von den Karnevalshochburgen. Für ihn sei es daher etwas ganz Besonderes, bei der Festveranstaltung im Januar in Aachen dabei zu sein.

Dann muss er auch in die Bütt steigen – beim Orden wider den tierischen Ernst ist das traditionell ein Narrenkäfig –, um unter „Oche Alaaf!”-Rufen eine humorige Rede zu halten. „Einen kleinen Narrenkäfig haben wir schon mal mitgebracht, da passen sie natürlich nicht rein, in Aachen haben wir dann einen großen“, sagte Hyrenbach, der einen geschmückten Vogelkäfig im Gepäck hatte.

Laudatorin für Günther wird die Amtsvorgängerin Annalena Baerbock sein

Zu der Karnevalsitzung mit Musik und Beiträgen politischer Redner, die in der ARD übertragen wird, kommen rund 1250 Gäste. Zuletzt erhielt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als achte Frau den Orden. Sie wird auch die Laudatio auf ihren Amtsnachfolger halten.

Günther ist nicht der erste schleswig-holsteinische Ministerpräsident, der den Orden verliehen bekommt. 1998 wurde bereits Heide Simonis vom Aachener Karnevalsverein zur Ritterin geschlagen.

Schleswig-Holstein und den Orden wider den tierischen Ernst verbindet zudem eine lange Geschichte. Denn schon der zweite Orden, den der AKV 1950 ins Leben gerufen hatte, um öffentliche Persönlichkeiten auszuzeichnen, die Humor und Menschlichkeit im Amt beweisen, ging in den Norden.

Schon 1952 ging der Orden wider den tierischen Ernst nach Schleswig-Holstein

1952 erhielt ihn der damalige Regierungsrat Jules von Jouanne, weil er bei einem Finanzministertreffen in Mölln kurzerhand die Festtafel abräumen ließ und den Politikern stattdessen Erbsensuppe servierte. Seine schlichte Begründung: „Schleswig Holstein ist ein armes Land und muss sparen!“

Auch Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Friedrich Merz, Markus Söder und Armin Laschet erhielten schon den Orden. Die Auszeichnung ist ein anerkannter deutscher Kulturpreis.

KN