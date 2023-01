Wenn Karstadt bleibt: Was bleibt von Karstadt?

Karstadt bleibt in Kiel - nicht so wie es ist: Das Kaufhaus wird sich verkleinern. Jeden Tag fahren Lastwagen über die lädierte Holtenauer Hochbrücke - und werden geblitzt. Die Gaspreise sinken endlich wieder - aber vorerst nicht für die Kunden. Mehr zu den Themen in der „Post aus dem Newsroom“.

Ein Kaufhaus mit Geschichte: Das Bild zeigt Kiel in den Wirtschaftswunder-Jahren. Nach Jahren des Notbehelfs baute Karstadt sein Haus in der Holstenstraße 1952 großzügig um. 70 Jahre später wird sich das Angebot absehbar auf weniger Stockwerke als bisher konzentrieren.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Tauziehen um Karstadt hält an. Zwar mehren sich die Hinweise, dass der Kieler Standort erhalten bleibt. Offiziell gesichert ist das aber noch nicht. Klar ist hingegen eines: Das letzte große Kaufhaus in Kiel wird sich in jedem Fall verkleinern. Verkaufsfläche müsse reduziert werden, heißt es. Das bedeutet im Klartext, dass einige Stockwerke künftig wohl ganz anders genutzt werden. Auf den Punkt gebracht: Es geht wohl nicht mehr darum, ob Karstadt bleibt, sondern darum, was von Karstadt bleibt.

Wer täglich den Weg über die Holtenauer Hochbrücke nimmt, hat die Schilder längst gesehen. Lastwagen mit mehr als zwölf Tonnen müssen vorher abbiegen und eine andere Route nehmen. Um dem Verbot den nötigen Nachdruck zu verleihen, wurden kurz vor Weihnachten Blitzer aufgestellt. Brummifahrer, die das Verbot missachten, werden also auf jeden Fall erwischt und bekommen Post mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro. Obwohl das eigentlich inzwischen jeder wissen sollte, werden täglich bis zu 20 Lastwagen geblitzt. „Erfreulich wenige“, heißt es vom Landesbetrieb Straßenbau.

Es ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Die Energiepreise, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in die Höhe schossen, haben sich zumindest auf den Großmärkten wieder normalisiert. Was auch daran liegen mag, dass die Verbraucher tüchtig gespart haben und die Nachfrage entsprechend gesunken ist. Bedauerlich ist: Die privaten Kunden haben von dieser Entwicklung - vorerst - noch gar nichts. Denn für sie gelten die in den vergangenen Monaten gerade erst beschlossenen neuen Tarife, die deutlich höher liegen. Was wie ein Widerspruch aussieht, begründen die Kieler Stadtwerke damit, dass die prognostizierten Mengen bereits langfristig angeschafft wurden - zu den entsprechenden Preisen. Bevor man sich darüber ärgert, darf daran erinnert werden, dass im vergangenen Jahr auch die höheren Preise erst mit einer gewissen Verzögerung beim Kunden ankamen. Weiter sparsam sein, könnte sich also in jedem Fall auszahlen.

Nicht vergessen: Heute Abend um 18 Uhr startet das deutsche Team in die Handball-Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel geht es gegen die Mannschaft aus Katar. Auf KN-online sind Sie jederzeit auf Ballhöhe.

Gigantische Ausmaße: Das Segelschiff soll eine Länge von 220 Metern haben - und 100 Meter hohe Masten.

