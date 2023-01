﻿Nun doch mehr Personal für Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein

Kiel. Nach scharfer Kritik des Landesfeuerwehrverbandes und der Opposition im Landtag wird der Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein nun wohl doch umfassender gestärkt als von der Kieler Landesregierung zunächst geplant. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen kündigen zumindest an, sich innerhalb der kommenden Haushaltsberatungen für zusätzliches Personal in der zuständigen Abteilung des Innenministeriums einzusetzen. Damit könnten die Stellen noch in diesem Jahr geschaffen werden.

Landesbrandmeister Frank Homrich hatte Anfang Januar den Finger öffentlich in die Wunde gelegt – und damit viel erreicht. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten bemängelte er, dass das Brand- und Katastrophenschutzreferat „chronisch unterbesetzt“ sei. Wichtige Aufgaben blieben dort liegen, Schleswig-Holstein sei auf verschiedene Krisenszenarien schlecht vorbereitet. 15 zusätzliche Stellen seien nötig, um den Mangel aufzuheben. Die Opposition im Landtag stimmte ein und zitierte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in den Innen- und Rechtsausschuss.

CDU und Grüne in SH wollen beim Katastrophenschutz nachbessern

Sie bestätigte dort exakt den vom Landesfeuerwehrverband angemahnten Personalbedarf – für Frank Homrich eine Genugtuung. „Das ist deckungsgleich mit unserer Forderung“, sagt er nun. Er sei zufrieden, dass nach der Debatte etwas passiere. Wie viele Stellen tatsächlich geschaffen werden, ist aber noch unklar. „Die Problematik ist, dass unterschiedliche Bedarfe herumgeistern“, sagt Tim Brockmann, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Aber klar sei: Der Katastrophenschutz müsse nachhaltig gestärkt werden.

„Unser Ansinnen ist es, jetzt nachzuarbeiten“, so Brockmann. Der Bedarf sei vorhanden, das habe Sütterlin-Waack deutlich gemacht. Auf eine genaue Anzahl will Brockmann sich aber nicht festlegen. Es komme auch darauf an, was das Finanzministerium zulasse. „Vier zusätzliche Stellen sind ja schon geschaffen worden, wir reden also über elf Stellen, die noch benötigt werden.“ Ob die alle im Jahr 2023 besetzt werden können, bleibe abzuwarten. In der komplexen Aufgabe Katastrophenschutz könne nicht alles auf einmal umgesetzt werden.

Vom grünen Koalitionspartner kommen grundsätzlich ebenfalls positive Signale. „Der Katastrophenschutz hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Dem müssen wir auch in Bezug auf die personelle Ausstattung Rechnung tragen“, sagt Dirk Kock-Rohwer, Sprecher für Katastrophenschutzpolitik der Grünen-Fraktion. „Die Ministerin hat in der letzten Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses dargelegt, dass dafür zusätzlich zu den vier bereits angedachten Stellen elf weitere benötigt werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese zusätzlichen Stellen geschaffen werden.“

Landesfeuerwehrverband: Zusätzliche Stellen nicht befristen

Der Landesfeuerwehrverband bleibt aufmerksam. „Wir werden genau darauf achten, was dabei herumkommt“, so Frank Homrich. Er hatte bereits kritisiert, dass die von der Landespolitik immer wieder angesprochenen vier Stellen inhaltlich nicht den Bedarf deckten. „Wir brauchen Menschen, die strukturiert Pläne für verschiedene Katastrophenszenarien erarbeiten können.“ Zudem sei es keinesfalls angebracht, solche Stellen nur befristet anzubieten. „Das ist teilweise schon jetzt der Fall – und das ist frustrierend.“

Fachleute seien im gesamten Bundesgebiet gefragt, selbst auf kommunaler Ebene. „Auch die Kreise suchen Personal dafür, denn sie wollen sich ebenfalls vorbereiten“, berichtet Homrich, der auch Kreiswehrführer in Pinneberg ist. Dem Land müsse klar sein: „Sicherheit kostet Geld.“