﻿Katastrophenschutz in SH: Jeder einzelne Haushalt ist gefragt

Kiel. Auf den Ernstfall vorbereitet sein: Das ist die zentrale Botschaft von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Ulf Kämpfer (SPD), Kieler Oberbürgermeister und zugleich Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), anlässlich des „Tages der Daseinsvorsorge“, den es am 23. Juni zum sechsten Mal geben wird. Neben Stadtwerken sowie Akteuren wie Feuerwehr oder Katastrophenschutz müssten aber auch die Bürgerinnen und Bürger selbst Pläne für Notfallszenarien in der Schublade haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ausgangslage dafür könnte besser sein. Denn sowohl auf staatlicher Ebene als auch in der Gesellschaft war der Katastrophenschutz in den vergangenen Jahren stark in den Hintergrund gerückt. „Wir sind in einer gemeinsamen Anstrengung dabei, ihn wieder aufzubauen“, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack am Montag bei einem gemeinsamen Termin mit Kiels Oberbürgermeister.

SH will weitere Fahrzeuge für den Katastrophenschutz beschaffen

So sehe der Landeshaushalt zum Beispiel in diesem Jahr 15 zusätzliche Stellen für den Katastrophenschutz vor. Das Land versorge Kreise und kreisfreie Städte zudem mit Notstromaggregaten, um Krankenhäuser oder Tankstellen im Ernstfall am Laufen halten zu können. Auch die Beschaffung von Katastrophenschutz-Fahrzeugen schreite voran. 41 habe das Land bislang ausgeliefert. Laut Innenministerin soll der Bestand am Ende 52 Fahrzeuge zählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es werden nicht die letzten Investitionen für den Katastrophenschutz sein. In Zeiten des Klimawandels und angesichts des Krieges in der Ukraine, der demografischen Entwicklung in der Gesellschaft oder von Cyberattacken auf Länder und Kommunen müssten „die kommunalen Unternehmen ihre Infrastrukturen und Systeme anpassen, um die Resilienz unseres Landes zu stärken“, sagte Kämpfer. Dies erfordere einen hohen Investitionsbedarf. „Es stehen massive Veränderungen bevor, damit wir unseren Standard halten und im Notfall reagieren können.“

Vorbereitung auf Krisen: Jeder einzelne Haushalt in SH muss vorsorgen

Insgesamt brauche es auf allen staatlichen Ebenen mehr Standards und Notfallpläne, um Krisen abfedern zu können, ergänzte Kämpfer. Für die Vorbereitung auf Krisen sei aber auch jeder einzelne Haushalt selbst verantwortlich.

Laut Sütterlin-Waack müssen sich die Menschen mit Unsicherheiten im Bereich der Versorgung auseinandersetzen, auch wenn diese in Deutschland und Schleswig-Holstein durch die kommunalen Unternehmen auf einem „herausragenden Niveau“ sei.

Lesen Sie auch

Ist mein Haushalt auf den Ausfall der Stromversorgung vorbereitet? Habe ich genug Lebensmittel und Getränke für den Ernstfall im Haus? Diese Fragen müsse nicht jeder für sich alleine beantworten, so Sütterlin-Waack. Nachbarschaftshilfe sei hier ein weiteres Thema. „Wichtig ist, dass wir solchen Situationen nicht hilflos gegenüberstehen. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, finden wir auch eine Lösung, was im Falle eines Falles zu tun ist“, sagte die Innenministerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Internet unter www.schleswig-holstein.de/katastrophenschutz gibt es Informationen und Checklisten für Katastrophenszenarien.

KN