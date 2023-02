Kein SEV mehr zu Fuß über die Lindaunis-Brücke / Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Die drei Schwerpunkt-Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein Jahr Krieg in der Ukraine - wir erzählen die Geschichte von Geflüchteten. Eine Brücke - viele Probleme: Weil die Lindaunis-Brücke nicht mehr zu retten ist, gibt es künftig auch nicht mehr den Schienenersatzverkehr zu Fuß. Und: PFAS - wo die giftige Chemikalie in Kiel nachgewiesen wurde, und was die Ursache ist.

vor knapp sechs Monaten berichteten wir über einen ungewöhnlichen Schienenersatzverkehr (SEV) an der Bahnstecke Kiel - Eckernförde - Flensburg: Weil die Lindaunis-Brücke derart in die Jahre gekommen ist, mussten Reisende bislang auf der einen Seite der Brücke aus dem Zug aussteigen, zu Fuß über die Schleibrücke gehen und auf der anderen Seite wieder in einen Zug einsteigen. Das ist jetzt Geschichte. Weil an der alten Lindaunis-Klappbrücke von 1924 neue Schäden entdeckt worden sind, hat die Bahn die Schlei-Querung außer Dienst gestellt. Die Folgen für Bahnreisende sind fatal. Paul Wagner berichtet.

Ein großes Interesse haben unsere Artikel zur PFAS-Belastung in Kiel ausgelöst. Wir haben nachgehakt, wie die Chemikalien in der Landeshauptstadt in den Boden bzw. ins Grundwasser kamen. An zwei Orten ist die Erklärung leicht - an einem dritten weniger.

Gemessen an dem Leid, das Ukrainerinnen und Ukrainer seit einem Jahr erfahren, erscheinen die vorangegangenen Themen geradezu nichtig und klein. 31 500 Menschen haben seit Beginn des russischen Angriffs in der Ukraine Schutz und Zuflucht in Schleswig-Holstein gesucht. Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen - etwa zwei große Lastwagen bringen jeden Monat aus Kiel und dem Umland Spenden in die Krisenregion.

Anlässlich des Jahrestags erzählen wir die Geschichten von Geflüchteten, berichten aus Kiew und werfen einen Blick auf die politische Lage. Eine Auswahl an Artikeln finden Sie im Folgenden - weitere auf KN-online.de.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Ein Abend mit dem Darts-Profi: WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Mitte) im Ricks Club in Kiel. © Quelle: hfr

Die besten Darts-Profis der Welt messen sich bis Sonntag in der Wunderino-Arena in Kiel bei den Baltic Sea Darts Open. Auch WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist dabei. Zuvor traf sich der „German Giant“ noch mit Spielern aus der Region. Wir haben ihn in den Ricks Club in Kiel begleitet. Weitere Informationen zu dem European-Tour-Event lesen Sie hier:

