Rader Hochbrücke: Nächtliche Teilsperrung als Vorbereitung für Neubau

In Vorbereitung auf den Neubau der Rader Hochbrücke wird ab sofort bis zum 27. September nachts ein Fahrstreifen der Autobahn 7 in Richtung Flensburg gesperrt. Das erwartet Autofahrende in der Region Rendsburg.