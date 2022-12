﻿Keine Hoffnung auf schnelles Ende der Sperrung im Nord-Ostsee-Kanal

Die Säuberung des Wassers im Nord-Ostsee-Kanal läuft. Etwa zwölf Tonnen Rohöl sind durch eine Pipeline-Leckage am Mittwoch in den Kanal gelaufen. Wann der Kanal freigegeben wird, steht noch nicht fest. Bei der Suche nach der Ursache gibt es aber einen Verdacht.

Brunsbüttel. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel läuft die größte Ölbekämpfungsmaßnahme seit Jahrzehnten. Etwa zwölf Tonnen Rohöl sind am Mittwoch durch ein Leck einer Pipeline in den Kanal gelaufen.

„Wir können noch keine Vorhersage zur Dauer der Sperrung des Kanals machen“, sagt Benedikt Spangardt vom Havariekommando. Am Donnerstag hatten sich die Hoffnungen auf eine baldige Freigabe der Wasserstraße in dem Moment zerschlagen, als das Öl-Aufklärungsflugzeug in der Luft war.

Die Öl-Do228 der Marine fliegt mit seinen Sensoren für das Havariekommando und kann beim Überflug das Ausmaß und die Stärke der Ölfilme erfassen. Das Spezialflugzeug überflog am Donnerstag mehrmals den Binnenhafen in Brunsbüttel. Ergebnis: Öl in Massen im Kanal.

Ölteppich ist weiter in voller Größe vorhanden

Auf etwa sechs Kilometer Länge erstreckte sich von der Schleuse bis zur Hochbrücke der Bundestraße 5 immer noch eine Ölverschmutzung. Deshalb zerschlugen sich die Hoffnungen auf eine schnelle Freigabe bis zum Mittag.

Ob es am Freitag eine Freigabe geben wird, ist inzwischen auch unwahrscheinlich. „Die Sperrung wird dann aufgehoben, wenn es die Lage der Verschmutzung im Wasser erlaubt“, so Spangardt. Inzwischen sehen erste Prognosen eine Freigabe an Heiligabend.

Drei Spezialschiffe im Dauereinsatz

Während an den Ufern die über 100 ehrenamtlichen Helfer von THW und Feuerwehr mit der Reinigung beschäftigt sind, übernehmen die Schiffe „Neuwerk“ und „Knechtsand“ (beide aus Brunsbüttel) und die „Scharhörn“ aus Kiel auf dem Wasser die Ölbekämpfung.

Auch eine Vollsperrung des Kanals an Heiligabend ist inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Alle Behörden schauen aktuell auf die Fortschritte bei der Ölbekämpfung. Die drei Spezialschiffe ziehen mit ausgeklappten „Sweeping-Armen“ ihre Runden im Kanal.

Dabei saugen sie ein Ölwassergemisch auf, aus dem dann das Öl separiert wird. „Da ist schon eine ganz beachtliche Menge zusammengekommen. Es ist aber nicht genug“,

Viele Reeder haben am Donnerstag neu geplant. Kurz nachdem die für den Abend erhoffte Freigabe wieder abgesagt wurde, drehten etwa 20 der 50 wartenden Schiffe ab. Von Kiel und der Elbmündung aus ging es in Richtung Skagen.

„Viele Containerreeder müssen mit ihren Schiffen vor den Festtagen noch ihre Slots in den Häfen erreichen“, sagt Jan Klein von der Kieler Maklerei UCA United Canal Agency. Für den bis zu 500 Seemeilen langen Umweg via Skagen brauchen viele Schiffe auch zusätzlichen Treibstoff.

„Deshalb mussten einige Schiffe auch Kraftstoff bunkern“, so Klein. Die Mehrkosten durch die Sperrung sind groß. Der Schaden lasse sich noch gar nicht beziffern. Auch Lotsen und Kanalsteurer sind betroffen. Keine Schiffe, keine Einnahmen in die Kassen – und dann auch kein Geld aufs Konto.

Lotsen erwarten Andrang im Nord-Ostsee-Kanal an den Feiertagen

Deshalb hoffen nicht nur die etwa 450 Lotsen und Kanalsteurer auf eine baldige Reinigung des Wassers vor der Schleuse in Brunsbüttel. „Aktuell sind nur etwa fünf Kollegen im Einsatz. Die anderen sitzen daheim und warten“, so Martin Finnberg, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK II in Kiel, die etwa 150 Seelotsen hat.

Vor dem Kanal warten aber weiter fast 30 Schiffe auf Einfahrt. „Das sind Schiffe, die wegen der Feiertage im Moment noch etwas Zeit haben und ihre Liegeplätze erst nach Weihnachten erreichen müssen“, so Klein.

Wenn die Sperrung an Heiligabend aufgehoben werden sollte, ist es mit dem Wunsch nach besinnlichen Feiertagen vorbei. „Wenn dann alle Schiffe auf einmal kommen, ist es mit der Weihnachtsplanung bei uns vorbei. Dann müssen die Kollegen die Feiertage durchfahren“, so Finnberg.

Nord-Ostsee-Kanal: Zulaufsteuerung nach Nummern geplant

So lagen am Donnerstagabend vor Kiel bereits wieder 15 Schiffe in Warteposition. Die Revierzentrale hat den Schiffen bereits eine Reihenfolge gegeben, nach der bei einer Öffnung dann das Einlaufen in die Schleusen geregelt werden soll.

So oder so wird es bei einer Freigabe ein Andrang an Schiffen kommen, die dann durch den Kanal gebracht werden müssen. Darauf bereiten sich Lotsen und Kanalsteurer bereits vor. So ist eine Zulaufsteuerung nach Nummern in Vorbereitung, damit es nicht zu neuen Havarien kommt.