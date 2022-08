Keine Sauna? Kein Gas? Ab in die Karibik!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ist Saunieren Luxus? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will Wellness-Hotels dazu bewegen, ihre Saunen im Winter nicht in Betrieb zu nehmen. Grund ist die Gaskrise, die umfangreiche Sparmaßnahmen nötig mache, so Günther. Auch Frank Meier, Chef der Stadtwerke Kiel, sagt uns im Interview: Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Familien müssten sich auf Gaskosten von bis zu 4500 Euro im Jahr einstellen. „Ich fürchte, die Brisanz der Lage ist bei vielen Menschen noch nicht angekommen“, sagt Meier. Die Entwicklung sei „extrem dynamisch“. Mein Kollege Ulrich Metschies hat für Sie alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Derweil geht in Kiel der Prozess um die Todesfahrt in Neumünster weiter, bei der drei Menschen ums Leben gekommen sind. Am heutigen zweiten Verhandlungstag haben Zeugen und Sachverständige ausgesagt. So schilderte eine Zeugin, wie knapp sie am Abend des Unfalls von dem Angeklagten überholt wurde. Mein Kollege Dennis Betzholz ist für uns im Gericht dabei.

Optimistisch zeigt sich in diesen Tagen dagegen Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Denn im Ringen um den Bau des neuen Holstein-Stadions gibt es wieder Bewegung. Kämpfer hat im Hauptausschuss der Ratsversammlung berichtet, dass der Bebauungsplan im September von Bauausschuss und Ratsversammlung beraten und beschlossen werden kann. Wieso die Bagger schon vorher anrollen könnten, weiß mein Kollege Kristian Blasel.

Übrigens, die Holstein-Frauen spielen am Abend im DFB-Pokal ab 18 Uhr gegen den West-Regionalligisten VfL Bochum. Sie können das Spiel hier bei uns im Liveticker auf KN-online.de verfolgen.

Und noch ein kleiner Kalauer zum Schluss: Was ist der optimale Abstand zum Computermonitor? Karibik! Daher kann man durchaus ein bisschen neidisch sein auf die Mitglieder des Akademischen Segler-Vereins (ASV), die am Wochenende mit der Traditionsjacht „Peter von Danzig“ zu einer Atlantikquerung gestartet sind. Insgesamt nehmen 80 junge Frauen und Männer in 18 Etappen an der Reise teil, die fast ein Jahr dauern wird. In der Karibik sollen verschiedenste Länder und Inseln erkundet werden, bevor das Schiff nach einer Umrundung Kubas seine Rückreise über die Bermudas und Azoren gen Kiel antritt. Auch eine Möglichkeit, der Energiekrise zu entkommen.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.