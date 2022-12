Keine schöne Bescherung: Imland-Klinik am Tropf

Sie kränkelte schon lange: Heute teilte die Imland-Klinik mit, dass sie ein Schutzschirmverfahren beantragt hat. Ausnahmezustand am 3. Advent: In Kiel muss schon wieder eine Bombe entschärft werden. Und ein dickes Dankeschön: Die Resonanz auf unseren Spendenaufruf ist überwältigend.

um 11.31 Uhr war die „Katze aus dem Sack“, wie es ein Kollege in der Redaktion kommentierte. Nur eine Minute nachdem die Pressekonferenz begonnen hatte, meldete sich auch schon unser Reporter Paul Wagner mit einer kurzen Mail. Die Imland-Klinik leitet ein Schutzschirmverfahren ein, um der drohenden Zahlungsunfähigkeit zu entgegen. Das bedeutet im Kern nichts anderes als eine Insolvenz. Die Krankenversorgung wird trotzdem weiter gewährleistet. Und auch die Gehälter seien sicher, heißt es. Und trotzdem ist mit diesem Schritt ein dramatischer Tiefpunkt im Ringen um die Krankenversorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde erreicht. Schon jetzt ist klar: All die Krisengespräche, die Pläne und nicht zuletzt der große Bürgerentscheid zählen plötzlich gar nichts mehr. Die Zukunft der Imland-Klinik mit ihren beiden Standorten in Eckernförde und Rendsburg ist mehr denn je völlig offen.

Auch diese Bombe hätten wir uns gern erspart. Mitten in der Weihnachtszeit müssen in Kiel mal wieder die Experten vom Kampfmittelräumdienst ran. Am Sonntag, sprich: am 3. Advent, soll die Altlast aus dem Weltkrieg im Kieler Werftpark entschärft werden. Zur Sicherheit werden deshalb viele Menschen in den betroffenen Stadtteilen ihre Wohnungen verlassen müssen und einen nicht ganz so gemütlichen Adventssonntag erleben, wie sie ihn sich vielleicht gewünscht haben.

Und dann gibt es noch ein Thema, das seit Tagen für große Freude in der Redaktion sorgt. Die Resonanz auf unsere Spendenaktion „Gutes tun im Advent“ ist einfach überwältigend - was wirklich nicht übertrieben ist. In diesem Jahr hat der Verein „KN hilft“ zu Spenden für die Tafeln in Schleswig-Holstein aufgerufen, weil uns aus dem ganzen Land Rückmeldungen über die große Not erreichten. Der Bedarf an kostenlosen Lebensmitteln ist noch weiter gewachsen. Viele Tafeln sind deshalb an ihre Grenzen gestoßen und mussten zum Teil sogar Menschen abweisen. Eine bittere Erfahrung auch für die ehrenamtlichen Helfer. Umso schöner ist die riesengroße Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser. Bereits jetzt sind mehr als 1000 Einzelspenden eingegangen. Eine erste lange, lange Liste mit Spendernamen drucken wir in der Sonnabend-Ausgabe der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung ab. Natürlich hoffen wir, dass bis Weihnachten fleißig weiter gespendet wird. Allen, die mitmachen, sagen wir auch an dieser Stelle Danke!

