Keine Termine, keine Himbeeren - aber beste Bademöglichkeiten

Wer seine Heizung prüfen lassen will, muss sich hinten anstellen. Denn so sehr die Politik dafür wirbt, Energie im Kleinen zu sparen - die Handwerker haben keine Kapazitäten. Außerdem: Tipps zu Himbeeren und für gelungene Sommertage.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat unlängst Millionen Menschen in Deutschland aufgefordert, angesichts der Energiekrise ihre Heizung zu überprüfen. Privathaushalte müssten sich jetzt fragen, wo es noch Einsparpotenziale gibt: „Bevor der Winter kommt, macht es Sinn, noch einmal die Heizung vernünftig einzustellen oder einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.“ Man dürfe auch kleinere Maßnahmen nicht unterschätzen, sagte Habeck: „Allein durch einen hydraulischen Abgleich sind bis zu 15 Prozent Heizkostenersparnis im Haushalt möglich.“

Leichter gesagt, als getan. Den Fachbetrieben in Schleswig-Holstein fehlen schlicht die Kapazitäten, wie mein Kollege Tilmann Post erfahren hat „Ich muss sechs bis sieben Kunden pro Tag abweisen“, berichtet etwa Tim Rehder, Geschäftsführer der Kieler Firma Rehder Heizungsbau. Mit einem Vermerk auf der Firmen-Homepage bittet er Interessenten, sich gar nicht erst bei ihm zu melden.

Als wäre das nicht schon frustrierend genug, sorgt jetzt noch eine ganz andere Nachricht für schlechte Laune: Die Himbeer-Saison hat begonnen – doch es gibt kaum welche. Leider seien die Himbeeren „sehr schlecht durch den Winter gekommen“ – daher „rechnen wir in diesem Jahr mit einer kleineren Himbeerernte“, musste meine Kollegin Rieke Beckwermert von Obstbauern erfahren. Immerhin: Die Kilopreise für Selbstpflücker sind seit mehreren Jahren stabil.

Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Falls Sie Urlaub haben und Sie sich daher schon auf die hohen Temperaturen der nächsten Tage freuen, können wir Ihnen ein paar Empfehlungen für den optimalen Sommertag geben. Meine Kollegin Beate König ist nämlich der Meinung, dass man auch in Schleswig-Holstein nicht immer nur ans Meer muss, sondern genauso gut auch in einem der zahlreichen Seen Abkühlung finden kann - und hat selbstlos gleich mehrere Badestellen getestet. Viel Spaß!

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Radweg zwischen Ostsee und Schlei. © Quelle: dpa

So schön neu und gepflegt wie der Radweg oben auf dem Foto sind nicht viele in Schleswig-Holstein. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat daher eine umfangreiche Initiative zur Verbesserung das Radverkehrs im Land angekündigt. Wir wollen von Ihnen wissen, wo das Geld am besten investiert wäre. Reichen Sie hier Ihre Vorschläge ein!

