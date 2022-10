﻿Aldi Nord und Famila verkürzen Öffnungszeiten – zieht Edeka nach?

Kürzer offen, um zu sparen: Bei Famila in Kiel werden Kunden am Eingang der Märkte informiert.

Hohe Energiekosten, Lieferkettenprobleme und Personalmangel: Lebensmittelhändler und Discounter reagieren auf die Krise. Aldi Nord und Famila verkürzen ab 1. November 2022 ihre Öffnungszeiten in einigen Filialen in Schleswig-Holstein. Doch wie positionieren sich Edeka und Schlemmermarkt Freund in Kiel?

