Die beiden kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau sollen durch Neubauten ersetzt werden.

Die alten Schleusenkammern in Kiel-Holtenau sind marode. Für den Ersatz des Bauwerks laufen jetzt die nächsten Vorbereitungen. Seit einigen Tagen sind Bauarbeiter mit schwerem Gerät in den beiden alten Kammern im Einsatz. Sie bohren tiefe Löcher in den Holtenauer Boden.

Frank Behling WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket