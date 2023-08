﻿FDP-Mann Wolfgang Kubicki streitet sich mit „Omas gegen Rechts“

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich vor Auseinandersetzungen noch nie gescheut. Jetzt ist seine Kritik an ARD und ZDF bei einer besonderen Gruppierung auf Gegenwehr gestoßen: den „Omas gegen Rechts“ in Kiel. Respekt vor deren Alter hat der 71-Jährige erkennbar nicht.

Kiel. Wenn Wolfgang Kubicki mal so richtig hinlangt, wächst an der Stelle oft kein Gras mehr. Jetzt hat sich der FDP-Mann und Bundestagsvizepräsident mit den Kieler „Omas gegen Rechts“ verhakt und geizt mal wieder nicht mit Äußerungen, die in gewohnter Manier quasi auf Knopfdruck öffentliche Empörung hervorrufen.