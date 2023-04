﻿Kieler Growshop-Besitzer zur Cannabis-Legalisierung: „Da fällt eine Last von mir ab“

Die geplante Cannabis-Legalisierung belebt das Geschäft von Uwe Volland – er bietet Zubehör zur Aufzucht der Pflanze mit berauschender Wirkung an. Für seinen Laden mitten in Kiel sieht er die Chance, aus der Grauzone herauszukommen. Politisch bleibt das Vorhaben in Schleswig-Holstein umstritten.

Zu Demonstrationszwecken zieht Uwe Volland unter anderem Sonnenblumen statt Cannabis-Pflanzen in den Aufzuchtzelten seines Geschäfts „Flower Power Kiel“. Die Zelte sind mit modernen Lampen und Lüftungen ausgestattet. Außerdem bietet Volland jedes erdenkliche Zubehör an – von Pflanzerde bis Dünger.

Kiel. Wer den Laden von Uwe Volland am Sophienblatt mitten in Kiel betritt, könnte glauben, dass der Eigenanbau von Cannabis längst erlaubt ist. Bereits durch das Schaufenster ist die Gewächshaustechnik zu sehen, die Volland unter anderem in seinem Geschäft „Flower Power Kiel“ anbietet – und das schon seit 2009. Der 57-Jährige freut sich über die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung der Pflanze mit berauschender Wirkung.

„Ich bewege mich seit 14 Jahren in der Grauzone“, sagt Volland. Sein Unternehmen ist nicht das einzige in Kiel, das „alles für den ambitionierten Gärtner“ anbietet, ohne dass irgendwo das Wort Cannabis auftaucht. „Mit den Kunden rede ich über die Aufzucht von Tomaten oder anderen Pflanzen.“ Manche wollen tatsächlich Chilis ziehen – „und dafür eignet sich das Material auch“.

Growshop-Besitzer: Cannabis-Eigenanbau ist längst Realität

In den weitaus meisten Fällen sei aber klar, dass die Interessenten für den eigenen Drogenkonsum anbauen wollen. Das Geschäft habe schon vor Monaten angezogen, so der Ladenbesitzer. Allein die Debatte um das Vorhaben der Bundesregierung habe ausgereicht. Die Ampelkoalition will Erwachsenen noch in diesem Jahr erlauben, bis zu drei Pflanzen anzubauen und 25 Gramm Cannabis zu besitzen.

Außerdem soll die Zucht in Vereinen möglich sein. Für solche Cannabis-Clubs sind aber strenge Regeln vorgesehen. Die kontrollierte Abgabe in Geschäften soll zunächst nur in Modellregionen ausprobiert werden. Nach Uwe Vollands Erfahrung ist zumindest der Eigenanbau aber längst Realität.

„Wer zwei bis drei Pflanzen halten will, macht das doch schon. Das ist auch nicht aufwendig. Man braucht Aufzuchtzelt, Lüftung, Lampe und Erde – dann kann’s losgehen.“ Das alles verkauft er nach eigener Aussage an eine breit gefächerte Kundschaft aus allen gesellschaftlichen Schichten. Ein Einsteiger-Komplettset für bis zu vier Pflanzen ist etwa für 350 Euro zu haben.

Die Samen lassen sich ihm zufolge zum Beispiel in Spanien über das Internet bestellen. „Die würde ich künftig auch gern verkaufen. Wenn die Menschen anbauen dürfen, dann brauchen sie ja die Saat“, sagt Volland. Politisch sind die Pläne der Bundesregierung in Schleswig-Holstein hochumstritten. Die Liberalen begrüßen sie und fordern Modellregionen im Norden.

Schleswig-Holstein: FDP und Grüne für Legalisierung, CDU dagegen

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Max Mordhorst sieht dafür „ideale Voraussetzungen“. In Schleswig-Holstein gebe es nicht nur „eine hochmoderne Cannabisplantage mit ausreichend Produktionskapazitäten in medizinischer Qualität, sondern auch eine erstklassige Universität zur wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts“.

Die Grünen-Landtagsfraktion sieht darin einen „Schritt zu einer modernen Drogenpolitik“. Der gesundheitspolitische Sprecher Jasper Balke sagt: „Ich hoffe, dass sich auf Basis des nach der Sommerpause veröffentlichten Gesetzesentwurfs und den Eckpunkten viele Kommunen an den geplanten Modellregionen beteiligen.“

Der große Koalitionspartner CDU betont hingegen die Gefahren. „Kinderärzte und Psychiater warnen vor schweren Psychosen und durch die Entkriminalisierung wird zudem die Hemmschwelle abgebaut“, sagt Dagmar Hildebrand, drogenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. „Das ständige Relativieren der Gefahren bleibt erbärmlich und kann junge Menschen geradezu zum Konsum verführen“, so Hildebrand.

Klare Worte kommen von der Gewerkschaft der Polizei Schleswig-Holstein: Der Entwurf der Bundesregierung sei „wenig gelungen“, so Landesvorsitzender Torsten Jäger. Unklar sei, wer die Höchstmengen des Eigenbedarfs und die Cannabis-Vereine kontrollieren soll.

Cannabis-Legalisierung: Polizei pocht auf Jugendschutz

„Wir fürchten, dass der Schwarzmarkt mit diesem Vorschlag alles andere als ausgetrocknet wird – polizeiliche Aufgaben werden dadurch nicht reduziert“, so Jäger. Er fordert dringend mehr Jugendschutz zur Prävention.

Auch aus Sicht von Uwe Volland vom Growshop „Flower Power Kiel“ sind noch etliche Fragen offen. „Aber wichtig ist erst einmal, dass Cannabis entkriminalisiert wird.“ Sein Geschäft sei zwar legal, er sei aber schon einmal wegen Mittäterschaft vor Gericht gewesen.

„Weil ich angeblich von der Plantage eines Kunden gewusst haben soll.“ Das Verfahren sei letztlich gegen eine Geldzahlung eingestellt worden. Die Legalisierung gebe ihm ein besseres Gefühl. „Da fällt eine Last von mir ab“, sagt Volland.