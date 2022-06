So wird der Strandtag an der Ostsee in Schleswig-Holstein perfekt

Im Sommer mit der Familie in Schleswig-Holstein an den Strand? Das klingt himmlisch! Was aber, wenn der Sand etwas zu hartnäckig am kreischenden Kleinkind kleben bleibt? Und wohin mit dem Autoschlüssel, bevor geplanscht werden kann? Mit diesen Tipps wird der Ausflug an die Ostsee garantiert ein Hit.