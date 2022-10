﻿Praxen geschlossen: Plöner Arzt protestierte auf die etwas andere Art

Dr. Thomas Quack, Facharzt für Urologie in Plön, wehr sich gegen die Rücknahme der „Neupatientenregelung“.

In Schleswig-Holstein blieben am Mittwochvormittag viele Arztpraxen zu. Ein Urologe aus Plön erklärt, warum er sich an der Protest-Aktion gegen die Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beteiligt.

