﻿Ein Start-up aus Kiel auf Klimaschutz-Mission

Kiel. Als Sebastian Krug im Jahr 2013 den Posten des Klimaschutz-Managers im Kreis Rendsburg-Eckernförde bekam, galt er als Sonderling. Als jemand, den man aus Sicht der Politik zwar haben musste, aber gefühlt nicht brauchte, so beschreibt Krug es. Klimaschutz und Kommunen – das waren damals noch zwei Begriffe, die oft nicht zusammenpassten.

Heute, zehn Jahre später, ist der Bedarf so groß wie nie. Krug erlebt das jeden Tag. Zusammen mit David-Willem Poggemann hat er Anfang 2022 das Start-up Zeitengrad gegründet. Das hilft Kommunen und Unternehmen, klimafit zu werden. Die hohe Nachfrage sorgt bei den beiden Gründern aber nicht nur für Freude. Was treibt sie an?

Schleswig-Holstein will bis 2040 klimaneutral werden

Ein kleines Büro in der Holtenauer Straße in Kiel. Die Wände sind zum Teil knallgrün gestrichen, zwei Zimmerpflanzen stehen hinter einem Schreibtisch. Die Farbe Grün, sie scheint nicht zufällig gewählt.

Krug und Poggemann sind beide promovierte Klimawissenschaftler aus Kiel, beide arbeiteten bis zur Firmengründung als Klimaschutzmanager. Krug in Rendsburg-Eckernförde, Poggemann im Kreis Plön. Und beide hatten den Wunsch, sich nun selbstständig zu machen.

Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral werden. „Vielen Kommunen und Unternehmen fehlt aber jemand, der sich darum kümmert“, sagt Krug. In diesen Markt stößt sein Start-up. Das vierköpfige Team um Krug und Poggemann übernimmt etwas, das sie als umfassendes Klimaschutz-Projektmanagement beschreiben. Zu den Auftraggebern zählen die Stadt Kiel, ein Zusammenschluss aus fünf großen Kulturinstitutionen Schleswig-Holsteins (darunter das Landestheater), aber auch eine Holding AG aus München.

Start-up Zeitengrad aus Kiel: Bei Wärme zu wenige Fortschritte gemacht

Für die Arbeit braucht Zeitengrad zunächst viele Daten. Wie funktioniert Mobilität in der Kommune? Wie hoch sind die Energieverbräuche, in welche Wärmequellen sind sie aufgeteilt? Es sind etliche Informationen, die die Klimaschutzmanager sammeln, zusammenführen, analysieren und schließlich eine Strategie für ihren Auftraggeber ableiten, deren Umsetzung sie danach begleiten.

Oft entstehen Maßnahmenkataloge mit vielen Punkten. Das Stichwort Wärme ist fast immer dabei. „Da haben wir weltweit viel zu wenig Fortschritte gemacht“, sagt Poggemann und verweist auf den hohen Marktanteil der fossilen Energieträger. Das bedeute aber auch gleichzeitig, dass das Einsparpotenzial in diesem Bereich noch riesig ist – Stichwort Wärmepumpen oder Solarenergie.

Wer Krug und Poggemann zuhört, merkt, dass ihnen Klimaschutz viel bedeutet. Eine starke intrinsische Motivation spiele immer mit, sagen sie. Wenn sie über Klimaziele reden, sprechen sie nicht von Jahren, sondern von Monaten.

Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein sieht Klimaschutz vor

Das Signal: So viel Zeit ist gar nicht mehr da. 86 Monate, also bis 2030, hätten die Kommunen noch Zeit, um ihren CO₂-Ausstoß zu halbieren, so sieht es ein bundesweites Zwischenziel vor. Ein weiter Weg. Und das, obwohl Paragraf 1 der Gemeindeordnung vorgibt, dass die Kommunen in Verantwortung für zukünftige Generationen handeln. „Hätten wir das ernst genommen, bräuchten wir gar keine Klimaschutzgesetze“, sagt Poggemann.

Deswegen verzweifeln? Nein! Beim Klimaschutz ist positives Denken wichtig, das ist die feste Überzeugung im Kieler Start-up. Das zu kommunizieren, die Chancen zu erkennen, sei eine der wichtigsten Aufgaben. Kommunen hätten einen sehr großen Spielraum, der oft gar nicht gesehen werde.

Klimaschutz: Energetische Quartierssanierung für Kiel-Oppendorf

Poggemann führt aus: Wenn man innerhalb einer Kommune die Mitmenschen überzeugen könne, auch zum Klimaschutz beizutragen, entstehe eine ganz andere Dynamik. In Kiel-Oppendorf arbeitet Zeitengrad im Auftrag der Stadt Kiel im Moment an einem Konzept für eine energetische Quartierssanierung. Anwohnerinnen und Anwohner werden aktiv mit einbezogen, können beispielsweise eine kostenlose Fotovoltaik-Planung für ihr Haus gewinnen.

Eine Erkenntnis, die die beiden in ihrem ersten Jahr mit ihrem Start-up gemacht haben: Der Bedarf an Unterstützung in Sachen Klimaschutz ist viel größer als das Angebot. Für die Firma aus wirtschaftlicher Sicht eine gute Ausgangslage. „Uns bereitet das zum Teil aber eher Sorgen“, sagt Poggemann. Denn der Klimawandel schreitet unerbittlich voran – und nimmt auch keine Rücksicht auf einen Fachkräftemangel im Klimaschutzmanagement.