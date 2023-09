﻿Was Sie am 16. und 17. September in Kiel und der Region unternehmen können

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

So wie im vergangenen Jahr soll sich der Ivenspark auch am kommenden Wochenende zur Illustratio 2023 wieder in eine bunte Zauberwelt verwandeln.

Sie wissen nicht, was Sie am Wochenende in Kiel, der Region und in Hamburg unternehmen sollen? In unserer Übersicht mit Tipps für Sonnabend und Sonntag finden Sie Termine und Veranstaltungen für den 16. und 17. September 2023.

