﻿ Was Sie am 20. und 21. Mai in Kiel und der Region unternehmen können

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Etwas verspätet sind viele Jungtiere in den fünf Kieler Tiergehegen zur Welt gekommen - so wie die Lämmer der Weißen Heidschnucken in Hasseldieksdamm.

Sie wissen nicht, was Sie am Wochenende in Kiel und der Region unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Termine und Veranstaltungen für den 20. und 21. Mai 2023. Ein vielfältiges Programm erwartet Sie an diesem Wochenende: Von Tierbabys in den Kieler Tiergehegen bis zum Internationalen Museumstag.

