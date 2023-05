﻿ Was Sie am Pfingstwochenende in Kiel und der Region unternehmen können

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Wunderschön anzuschauen und Zeugnis früheren Wirtschaftens: Die idyllisch am Teich gelegene Wassermühle in Klein Rönnau hat an Pfingsten für Besucher geöffnet.

Sie wissen nicht, was Sie am Wochenende in Kiel und der Region unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Termine und Veranstaltungen für das Pfingstwochenende 2023. Ein vielfältiges Programm erwartet Sie: vom Oldtimertreff über die „Tobey Fun Days“ bis hin zur Mühlenbesichtigung.

