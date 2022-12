﻿Flüchtlinge in Kiel: Ukrainisches Mädchen gewinnt ihren Kampf gegen den Krebs

Vitalii Terletzkyi (2. von links) fährt mit seiner Familie zurück in die Ukraine. Daryna Terletzka (15) und ihre Schwester Anzhelika (5) freuen sich schon auf ihre Heimat. Pastor Helge Frey ist einer von vielen Kielern, die der Familie in der schweren Zeit geholfen haben.

Kiel. Als die 15-jährige Daryna Terletzka im April mit ihrer Familie nach Kiel kam, war es genau sieben Wochen her, dass Russland ihr Land überfallen hatte. Das Mädchen befand sich auch persönlich im Kampf. Sie kämpfte gegen den Blutkrebs, war geschwächt und trug eine Mütze, denn durch die Chemotherapie hatte sie Haare und Energie verloren. Heute, acht Monate später, geht es Daryna wieder gut. Sie hat den Krebs mit Hilfe von Kieler Ärzten vorerst besiegt. Ihr Land hingegen befindet sich weiter im Krieg. Dennoch kehrt die Familie jetzt zurück in die Ukraine.

Vor knapp einem Jahr hatte Daryna zum ersten Mal schlimme Bauchschmerzen. Ukrainische Ärzte diagnostizierten eine fortgeschrittene Leukämie. Die Schülerin musste in die Klinik und bekam eine Chemotherapie. Doch dann begann der russische Angriffskrieg, und damit wurde die medizinische Versorgung schwieriger. „Die Ärzte sagten uns, dass sie wegen des Krieges die besonderen Medikamente, die aus Westeuropa kamen, nicht mehr beschaffen konnten. Wir sollten uns dort ein Krankenhaus suchen“, berichtet Darynas Vater Vitalii Terletzkyi (37).

Hat den Blutkrebs zurückgedrängt: Daryna Terletska (15). © Quelle: Frank Peter

Während viele Landsleute ihre Heimat bereits verlassen hatten, gab es für diese Familie bisher keinen Grund zur Flucht. Sie lebte in der westukrainischen Industriestadt Chmelnytskyi, die bis heute vom Kriegsgeschehen verschont geblieben ist. „Das Leben läuft normal weiter“, erzählt Vitalii Terletzkyi auf Englisch. „Nur hin und wieder haben die Privathaushalte mal einen kurzzeitigen Stromausfall, aber die Wirtschaft läuft ungehindert weiter.“

Terletzkyi hat mit zwei Geschäftsfreunden eine Firma. Sie reparieren und verkaufen Laserdrucker. Einer der beiden Freunde hatte gerade seinen Vater an Corona verloren und riet ihm, mit seiner Familie nach Deutschland zu gehen. „Wenn ich mit meinem Vater gefahren wäre, würde er vielleicht noch leben“, hatte er gesagt. Und so machte sich die Familie auf den Weg.

In Kiel gab es für Darynas Familie besonders schnelle Hilfen

Mit dabei war nicht nur die schwerkranke Daryna und ihre fünfjährige Schwester, sondern auch ihre hochschwangere Mutter. Obwohl mit Kriegsbeginn in der Ukraine ein Ausreisestopp für die männliche Bevölkerung gilt, durfte auch der Vater ausreisen. „Wegen der Krankheit meiner Tochter habe ich dafür alle Papiere ohne Probleme bekommen“, berichtet er.

Über Freunde bekam er den Rat, für die medizinische Behandlung nach Deutschland zu fahren. Über Umwege gab es einen Kontakt zu Helge Frey, der als Baptisten-Pastor in Kiel arbeitet. „Ich bekam am Gründonnerstag einen Anruf, dass eine ukrainische Flüchtlingsfamilie auf dem Weg ist.“ Also mussten Freys Kinder zusammenrücken, und die Familie Terletzkyi zog für eine Woche in die Kinderzimmer.

Helge Frey hat die Familie sofort bei sich aufgenommen und begleitet. © Quelle: Frank Peter

Noch viele weitere Menschen boten im Laufe der Monate ihre Hilfe an. Da war zum Beispiel ein Kieler Paar, das der Familie schon eine Woche später zwei Zimmer und Bad in ihrem Haus in der Feldstraße zur Verfügung stellte. Helge Frey kümmerte sich in den kommenden Wochen weiter um die Terletzkyis, machte mit ihnen Behördengänge und begleitete sie ins Universitätsklinikum.

Der Leiter der UKSH-Kinderonkologie, Prof. Gunnar Cario, berichtet, dass Daryna mit der akuten lymphatischen Leukämie seit Januar in der Ukraine behandelt wurde und in einem stabilen Zustand gewesen sei, als er sie das erste Mal sah. Dennoch: „Wäre sie ohne medizinische Versorgung weiter in der Ukraine geblieben, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass die Leukämie zurückgekommen und sie daran verstorben wäre.“

Cario und sein Team setzten die intensive Chemotherapie bis Ende Oktober fort. Daryna wurde wochenweise stationär aufgenommen oder in der Tagesklinik betreut. „Diese Behandlung kann mit heftigen akuten Nebenwirkungen einhergehen. Was wir immer fürchten, sind Infektionen, denn die Immunabwehr der Kinder ist geschwächt.“

Müde, erschöpft, traurig, ängstlich: Daryna hatte eine schwere Zeit

Daher sei es wichtig, so der Arzt, dass diese Familien eine saubere Wohnung bekommen. Sie könnten nicht mit anderen Bad und Küche teilen, sondern müssten besondere Hygienevorgaben einhalten. Die Familie Terletskyi bekam daher bereits zwei Wochen nach Ankunft in Deutschland eine eigene Drei-Zimmer-Wohnung in Gaarden, also schneller als andere Flüchtlingsfamilien.

Viel Zeit aber verbrachten Vater und Tochter nicht in der Wohnung. Sie waren meistens in der Klinik. „Das war besser als in der Ukraine, weil wir uns mit weniger Menschen ein Zimmer teilen mussten“, erzählt Vitalii Terletzkyi. Auch die Chemotherapie sei schonender für Daryna gewesen. Während sie in der Ukraine unter den Nebenwirkungen sehr gelitten hätte, sei sie hier die meiste Zeit schmerzfrei gewesen, sagt der Vater. „Allerdings war sie erschöpft und müde, manchmal traurig und ängstlich.“ Etwas für die Schule zu tun, sei deswegen kaum möglich gewesen.

„Daryna hat gute Chancen, auf Dauer geheilt zu sein“

Daryna selbst erzählt nicht viel. Die Zeit in Deutschland war „okay“. Sie freue sich jetzt aber auf die Ukraine, sagt sie. Zwar müsse sie noch zwei Jahre weiter Tabletten nehmen, aber das Schlimmste habe sie wohl überstanden, prognostiziert Cario: „Sie hat gute Chancen, auf Dauer geheilt zu sein.“

Sowohl für den Mediziner als auch für Pastor Frey ist Darynas Flüchtlingsgeschichte eine ganz besondere. Weil so viele Kieler geholfen haben, und weil es ein Happy End gibt.

Tatsächlich: Wenn die Familie in diesen Tagen zurück in die Ukraine fährt, dann hat sie nicht nur eine fast gesunde Daryna an Bord, sondern auch ihren kleinen Bruder, der im August im UKSH auf die Welt kam. Und trotz der schweren Zeit sind auch noch eine Menge guter Erinnerungen an Kiel dabei.

Von Von Karen Schwenke