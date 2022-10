﻿Warum derzeit so viele Taucher an der Kiellinie ins Wasser gehen

In den Tiefen der Meere gibt es noch viel zu entdecken. Kieler Forschungstaucher greifen an der Kiellinie zu Taucherhelm und Atemschlauch. Von Profis lassen sie sich im „schlauchversorgten Tauchen“ ausbilden. Welche Vorteile das bringt? Und was das mit der Raumfahrt des kleinen Mannes zu tun hat?

Kiel. Das Meer steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Das wissen auch die zwölf Forschungstaucher die gerade an der Kiellinie für mächtig Aufmerksamkeit sorgen. Um künftig noch tiefer und länger tauchen zu können, durchlaufen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Kieler Uni derzeit gerade eine Zusatzausbildung im „schlauchversorgten Tauchen“. Eine absolute Premiere. Mit 13 Kilogramm schwerem Taucherhelm, viel Hightech-Equipment – und unzähligen neugierigen Spaziergängern am Ufer.

Seit Mittwochmorgen um 8 Uhr sind die Taucher bis Freitag vor Ort. Vorm Kieler Aquarium parkt ein Einsatzfahrzeug des Kampfmittelräumunternehmens Eggers aus Tangstedt, das die Aktion mit Ausrüstung und Know-how unterstützt. „Wir geben unser Wissen gerne an die Wissenschaftler weiter“, sagt Berufstaucher Isger Sommer (36) und blickt zufrieden auf das muntere Treiben auf dem Holzsteg.

Kieler Forschungstaucher der CAU proben das Tauchen mit „Umbilical“

Von seinem Wagen aus führt ein dickes buntes Kabel direkt zu der Tauchtruppe. Fachleute nennen es „Umbilical“. Das englische Wort für Nabelschnur. Und das trifft es auch. Denn ohne das Kabel würden die Taucher unter Wasser nicht überleben. Über den blauen Schlauch bekommen sie das Atemgas, das rote Kabel sorgt für die Kommunikation mit dem Einsatzwagen. Gelb steht für die Tiefenmessung, und orange sorgt für Videoaufzeichnungen sowie Licht unter Wasser.

Gerade hat Karolin Adorf (27) ihren Tauchgang beendet. Erst vor einem Jahr hat die Studentin ihre Forschungstaucherausbildung in Kiel gemacht. Jetzt hat sie sich für die Zusatzausbildung angemeldet. „Es ist leichter als gedacht“, sagt sie und strahlt. „Ich hatte Sorge, dass der schwere Taucherhelm stören könnte, aber sobald man unter Wasser ist, merkt man ihn gar nicht.“

Uni Kiel: Ganz neue Taucherfahrungen in Tauchdauer und Tauchtiefe

Karolin Adorf studiert im Master Meeresbiologie in Bremen. Bisher ist sie es nur gewohnt, mit Pressluftflasche und Taucherbrille unter Wasser zu gehen. Das schlauchversorgte Tauchen ermöglicht ihr nun ganz neue Erfahrungen was Tauchdauer und -tiefe betrifft.

Auch Tauch-Kollege Fritz Jürgens (33) ist schwer begeistert. Der promovierte Archäologe hat gerade das Wrack eines Handelsschiffes von 1650 in der Trave in elf Metern Tiefe erforscht (wir berichteten). „Das Schiff ist einmalig vom Erhaltungszustand“, schwärmt er und freut sich schon auf die neuen Tauchmöglichkeiten unter Wasser.

Von Schiffswracks, Seegraswiesen und Schiffsmunition Das Forschungstauchzentrum am Institut der Geowissenschaften an der Kieler Uni gehört zu den größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Gegründet wurde es in den 60er-Jahren. Hunderte von Wissenschaftlern unter anderem aus der Archäologie, der Meeresbiologie und der Geologie wurden hier bisher zu Forschungstaucherinnen und -tauchern ausgebildet. Pro Jahr werden zwölf Ausbildungsplätze angeboten. Die Plätze sind begehrt. Im Schnitt melden sich drei Mal so viele Interessierte. Der Einsatz von Forschungstauchern ist vielfältig. So beschäftigen sie sich beispielsweise mit den Lebenswelten von Seegraswiesen, tauchen ab zu archäologischen Ausgrabungen an Schiffswracks in der Kieler Förde oder helfen bei der Kartierung von Kriegsmunition. Das Kieler Forschungstauchzentrum arbeitet eng mit den Landesbehörden, mit medizinischen Einrichtungen, Medienunternehmen oder mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zusammen.

Wenn man in die Gesichter der zwölf Taucherinnen und Taucher schaut, wird schnell klar: Tauchen ist Leidenschaft. So auch bei Markus Zimmerer (48), der seit zwei Jahren Ausbildungsleiter des Kieler Forschungstauchzentrum ist und die Fortbildung an der Kiellinie initiiert hat. Als früherer Berufstaucher ist er schon lange mit schlauchversorgtem Tauchen vertraut. Schon überall in den Meeren der Welt war der studierte Meeresgeologe unterwegs. Im Persischen Golf. In Südostasien. In Westafrika.

Die Faszination des Tauchens hat Zimmerer so gepackt, dass er früher im Schnitt ein Dreivierteljahr als Freiberufler unterwegs war. Meist unter Wasser an Offshore-Anlagen. Zeit für eine eigene Familie blieb da nicht. Aber Taucher untereinander sind im Grunde eh wie eine große Familie, sagen die Tauchverrückten.

Einmal, so erzählt Markus Zimmerer, hatte er aber bereits mit seinem Leben abgeschlossen. Er sei an Bord eines großen Schiffes im notwendig mehrtägigen Aufenthalt in der Druckkammer gewesen. „Als Sturm aufkam, drohte die Druckkammer mit mir und meinen Kollegen über Bord zu gehen“, schildert er. „Über Funk wurden wir informiert, auf einem Zettel unsere letzten Worte an unsere Lieben zu schreiben.“ Doch am Ende ging alles gut.

Sicherheit ist das oberste Gebot beim Tauchen

„Sicherheit“, so sagt er, „ist immer das oberste Gebot beim Tauchen. Aber manchmal kann man sich noch so gut vorbereiten, dann sorgen Zufälle für Katastrophen.“ In 15 Jahren im Offshore-Bereich habe er fünf Kollegen verloren.

Hier aber an der Kiellinie läuft alles wie geplant. Markus Zimmerer passt auf, die Profis der Firma Eggers sind dabei, und dann sitzt da noch Silvan Schefers (26) auf dem Steg. Der Geophysiker ist als Sicherungstaucher eingeteilt und würde bei Problemen sofort in die Förde springen.

Dass alles glatt geht, hat auch der siebenjährige Theo aus Vechta (Niedersachen) im Blick. Am Rande der Wasserkante blickt der Steppke mit Schwester Paula (4) und den Eltern Katharina (38) und Ralf Hartmann (41) aufs Geschehen. „Im Schwimmbad tauche ich auch gerne mit meiner Schwimmbrille“, sagt Theo.

Taucherhelm und Technik faszinieren. Ein bisschen sehen die Taucher aus, wie Astronauten im All. Markus Zimmerer lacht: „Tauchen nennt man auch scherzhaft ,Raumfahrt des kleinen Mannes’.“ Ein guter Vergleich. Denn nicht nur die Helme und das schwerelose Schweben ähneln sich. So wie das Universum steckt auch das Meer noch voller Geheimnisse.