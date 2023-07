﻿Gegen den Trend: Warum Mirko Schweimer aus Kiel in die katholische Kirche eintrat

Kiel. „Momentan ist es sehr unpopulär, katholisch zu sein.“ Der Satz kommt aus dem Mund von Mirko Schweimer. Ein Mann, der gegen den Trend glaubt. Denn während auch in Schleswig-Holstein immer mehr Menschen aus der katholischen Kirche austreten, ist Schweimer kürzlich zur Osterzeit eingetreten. Warum hat er sich dafür entschieden?

Schweimer, 49 Jahre alt, wohnt in Kiel-Elmschenhagen und arbeitet in Kiel beim Rettungsdienst. Ein Lächeln hat er fast immer auf den Lippen. Das verfliegt, wenn er anfängt, über die vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zu reden. Es ist ein Thema, auf das er schnell zu sprechen kommt, weil es ihn umtreibt.

Schweimer kann die Menschen sehr gut verstehen, die aufgrund der Missbrauchsfälle und anderer krimineller Handlungen der Kirche den Rücken zugewandt haben. „Dass man darüber gefrustet ist, ist menschlich.“

Katholische Kirche: Schweimer wünscht sich mehr christliche Werte im Alltag

Doch Schweimer macht diese Entwicklung auch Sorgen. Die Kirche, sagt er, biete weiterhin eine große Möglichkeit für einen Wertekompass und Orientierung. Er ist davon überzeugt, dass christliche Werte in der Gesellschaft nicht so leicht zu ersetzen sind. Kernpunkte im christlichen Tun seien ziemlich einzigartig: Barmherzigkeit, Vergebung, Hoffnung, Lebensbejahung.

In der letzten Zeit hat Schweimer immer häufiger von der „Verrohung der Gesellschaft“ gelesen. Er meint, dass da etwas Wahres dran ist. Der Druck auf viele Menschen werde höher, vieles in Zahlen und in Leistung ausgedrückt. „Das spürt man“, sagt Schweimer und nennt als Beispiel das Gesundheitswesen, wo er selbst arbeitet. Der Gedanke der Menschlichkeit verschwinde in einigen Bereichen immer mehr. Gerade hier, im Alltag, wünscht sich Schweimer wieder mehr christliche Werte.

Mirko Schweimer ist niemand, der zu jeder Messe geht. Auch die Bibel hat er nicht zehnmal rauf- und runtergelesen. Doch der christliche Glaube hat ihn immer begleitet – mal mehr, mal weniger. Als Kind wurde er evangelisch getauft, hatte aber durch Familienmitglieder auch mit dem katholischen Glauben Kontakt.

Konfessionswechsel zur katholischen Kirche

Vor rund einem Jahr entschied er sich dann, die Konfession zu wechseln. Ein Grund: Besonders beim Abendmahl fühlt er eine starke Bindung, es ist für ihn ein Ereignis, bei dem er Kraft tankt. „Beim Glauben geht es viel um Gefühle.“ In der katholischen Kirche wird das Abendmahl (Eucharistie) in jeder Messe gefeiert, in der evangelischen in der Regel einmal im Monat.

Auch einige andere Punkte wie die Symbolik in der Kirche ließen in Schweimer den Entschluss reifen, der katholischen Kirche beizutreten. Etwa seit Ostern ist er Mitglied in der katholischen Gemeinde Liebfrauen in Kiel. Mit dem Glauben beschäftigt sich Schweimer nun auch im Alltag, versucht, einmal die Woche eine Messe zu besuchen. Die Zeit dort gibt ihm Kraft und einen Ausgleich. „Es ist ein Raum, wo ich mich sehr wohl fühle.“

Missstände in katholischer Kirche großes Thema

Was Schweimer wichtig ist: Die Katholiken an der Basis, die den Glauben praktizieren, sollen sich nicht verstecken. Es soll nicht im Verborgenen stattfinden, sondern transparent sein. Auch mit dem klaren Ziel, an den vorhandenen Missständen in der Kirche etwas zu ändern. „Es geht bei dem Glauben um die Botschaft Jesu und nicht darum, was irgendwelche Bischöfe gemacht haben.“

Auch in der Gemeinde Liebfrauen seien die Missstände immer wieder Thema. Das Gemeindeteam hat ein Schutzkonzept gegen Missbrauch vorgestellt. Viele Priester sprechen laut Schweimer auch immer wieder deutlich an, dass einiges in der Kirche nicht stimme. Für Schweimer ist das der richtige Weg: offen und selbstkritisch sein und den Glauben durch Veränderung wieder attraktiver für die Gesellschaft machen.

