1000 Kilo in der Woche: Wie Lebensmittel vom Citti-Markt zur Kieler Tafel gelangen

Die Tafeln in Schleswig-Holstein sind in Not und brauchen mehr denn je Spenden. Auch Lebensmittel sind knapp. Doch woher kommt das Essen für die Tafeln eigentlich? Ein Besuch beim Citti-Markt in Kiel, wo Lebensmittelspenden für die Tafel Tradition sind.

Kiel. Es ist kurz vor 8 Uhr, als die Reise des Brötchens beginnt. Mit Dutzenden anderen Brötchen und Croissants vom Vortag liegt es in einer großen Pappkiste vor dem Lager des Citti-Markts in Kiel. Ein Ruck geht durch die Kiste, als sie von Kevin Schmitt angehoben und in einen weißen Transporter getragen wird. Schmitt arbeitet ehrenamtlich für die Tafel Kiel, holt dreimal in der Woche morgens Lebensmittelspenden bei Supermärkten und Bäckern in Kiel ab – heute ist er zuerst beim Citti-Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Brötchen ist nur eines von vielen Lebensmitteln, die an diesem Morgen verladen werden. Es wird begleitet von Käse, Mangos und Karotten. Jede Woche spendet der Citti-Markt rund 1000 Kilogramm Lebensmittel an die Tafel. Eine eingeübte Tradition, Citti war einer der ersten Partner, als die Kieler Tafel vor knapp 28 Jahren gegründet wurde.

Tafel in Kiel ist auf Spenden angewiesen

Dieses Jahr sind die Herausforderungen besonders groß. Durch die Energiekrise sind immer mehr Menschen auf die Tafeln angewiesen. Gleichzeitig ist die Menge der gespendeten Lebensmittel um rund 50 Prozent zurückgegangen. Die Tafel in Kiel hat einen Aufnahmestopp für neue Kundinnen und Kunden verhängt und ist selbst in Not.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Transporter fressen teuren Sprit, die Kühlkette verschlingt Strom, die Heizkosten sind stark angestiegen. „Deswegen sind neben Lebensmittelspenden auch Geldspenden sehr wichtig für uns“, sagt Manfred Haß, einer der Mitgründer der Kieler Tafel. Er ist an diesem Morgen ebenfalls im Citti-Markt und tauscht sich mit dem stellvertretenden Marktleiter Dirk Otto aus.

„Nächste Woche bekommt ihr wahrscheinlich viele Christstollen“, sagt Otto. Die Bestellung des Citti-Markts war etwas zu groß, die restlichen Stollen gehen an die Tafel. Von Weihnachtsprodukten wie Schoko-Weihnachtsmännern zehrt die Tafel oft noch bis Ostern.

Citti-Markt in Kiel: Kunden können Lebensmitteltüte für Tafel kaufen

Otto und Haß kennen sich schon lange, arbeiten eng für den guten Zweck zusammen. Besonders stolz sind sie auf ein Projekt, das vor fünf Jahren von Auszubildenden des Citti-Markts ins Leben gerufen wurde: die Tafel-Tüte. Kundinnen und Kunden können das ganze Jahr über Tüten mit Lebensmitteln für fünf oder zehn Euro im Citti-Markt kaufen, die dann direkt an die Tafel gespendet werden.

Citti verdient daran nichts. „Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für diese Aktion brennen“, sagt Otto. Allein in diesem Jahr sind mehr als 4000 Tafel-Tüten verkauft worden. Es ist eine von zwei Säulen, wie Citti der Tafel hilft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spenden Sie für die Tafeln im Land Die Tafeln im Land stoßen an ihre Grenzen. Immer mehr Menschen sind auf die Ausgabe von Lebensmitteln angewiesen. Der Verein „KN hilft“ startet deshalb in diesem Jahr eine große Spendenaktion. Sämtliche Einnahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ wird den Tafeln zur Verfügung gestellt. Ab sofort ist das Spendenkonto bei der Förde Sparkasse freigeschaltet. Möchten Sie nicht, dass Sie als Spender in der Zeitung erwähnt werden, schreiben Sie bitte hinter Verwendungszweck „kein Name“. Möchten Sie eine Spendenbescheinigung, vermerken Sie „Spendenbescheinigung“ und Ihre Adresse. Spendenkonto KN hilft: Förde Sparkasse IBAN DE05 2105 0170 1400 2620 00

Die andere ist die Spende von „nicht mehr verkaufsfähigen“, aber „verzehrfähigen“ Lebensmitteln. Beispielsweise ein Brötchen vom Vortag oder ein Joghurt mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum, der aber noch gut ist. „Wir teilen nur Lebensmittel aus, die wir auch selbst essen würden“, sagt Haß.

Mehrere Tonnen Lebensmittel für Tafel Kiel pro Woche

Abends bringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Citti-Markt die Lebensmittel ins Lager. Am nächsten Morgen werden sie von ehrenamtlichen Fahrern wie Kevin Schmitt abgeholt. Er macht das seit anderthalb Jahren, „um Menschen zu helfen“. Das ist auch Antrieb von Dirk Otto. Zudem ist das Spenden an die Tafel ein bedeutendes Signal gegen die Lebensmittelverschwendung.

Lesen Sie auch

Das Brötchen verlässt im Transporter den Hof des Citti-Markts. Nach einem Zwischenstopp beim Discounter Aldi (weitere Lebensmittelspenden) und einem Bäcker kommt es im Depot der Kieler Tafel im Schwedendamm an. Hier sortieren acht Helferinnen und Helfer die Lebensmittel. In der Woche sind es etwa 2,6 Tonnen aus Kiel. Dann geht die Fahrt für das Brötchen und seine Mitstreiter weiter zu einer der Ausgabestellen der Tafel. Essen für bedürftige Menschen, die in dieser Zeit mehr als froh darüber sind.