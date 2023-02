﻿Wie Frank Hornschu in Kiel eine wichtige Ukrainehilfe ins Leben rief

Als Russland die Ukraine angriff, rief Frank Hornschu zusammen mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Kiel eine Hilfsaktion ins Leben, die zu einer festen Institution wurde. Hier erzählt Hornschu, was ihn bei der ehrenamtlichen Hilfe antreibt.

Kiel. Es ist ein Freitagmittag Anfang März, als sich Frank Hornschu auf eine der spannendsten und wichtigsten Reisen seines Lebens macht. Mit einem 40-Tonner fährt er von Kiel in Richtung ukrainischer Grenze. Er ist nicht alleine: Sechs weitere Lkw sind Teil der Hilfskolonne, die ein Ziel hat: zu helfen. Dort, wo wenige Tage zuvor Russland einen Angriffskrieg gestartet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hornschu ist plötzlich in einer Situation, die für ihn neu ist. Aber er macht einfach. Heute, knapp ein Jahr später, ist aus seiner spontanen Hilfsidee ein zuverlässiger und bedeutender Hilfstransport geworden: die Ukrainehilfe Kiel Region.

Frank Hornschu, 63 Jahre alt, ist Gewerkschafter, seit rund zehn Jahren Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes Kiel Region. Ein Mensch, der in Gesprächen eine positive Energie ausstrahlt, angeregt erzählt, lacht. Nicht so am 24. Februar 2022.

Ukrainehilfe Kiel: Erster Hilfstransport mit sieben 40-Tonnern

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt bei ihm für Entsetzen. Hornschu redet schon am Folgetag auf einer Kundgebung in Kiel, schaut sich die außerordentliche Sitzung des Bundestages an, verfolgt die Nachrichten. Wenn er heute darüber spricht, ändert sich seine sonst so fröhliche Mine, die Gesichtszüge werden ernst. Schon damals war klar: Er will mehr tun, er will der Ukraine helfen. Doch wie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dieser Frage ruft Hornschu am 28. Februar bei Iris Laufer an, Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Kiel. Gemeinsam formulieren sie einen Spendenaufruf, über den auch die Kieler Nachrichten berichten. „Das ging viral ohne Ende“, erzählt Hornschu. Sein Handy klingelte bis 22 Uhr durchgehend, die Hilfsbereitschaft, sie war „überwältigend“.

Ukrainehilfe Kiel Region: So können Sie helfen Wer die Ukrainehilfe Kiel Region unterstützen will, kann dies auf verschiedenen Wegen tun: Die Sammelstellen für die Sachspenden sind am Blücherplatz (erkennbar an der Ukraineflagge) und in der Halle 7 in Kiel-Friedrichsort, Falckensteiner Str. 2, Tor 6a (beim Werkschutz anmelden). Öffnungszeiten sind jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr und sonnabends von 11 bis 13 Uhr. Geldspenden können bar in den Sammelstellen abgegeben oder per Paypal direkt an info@dug-kiel.eu (Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Kiel) gesendet werden.

Dann geht alles ganz schnell. Privatpersonen, Supermärkte und das Städtische Krankenhaus spenden Lebensmittel, Hygieneartikel, Medizin. Dutzende Helferinnen und Helfer kommen zusammen, sieben 40-Tonner werden gefüllt, 450 000 Euro ist der Inhalt wert. Hornschu stimmt sich mit der ukrainischen Botschaft in Berlin ab, dann startet die Tour.

Ukrainehilfe Kiel: Rund 50 Ehrenamtliche helfen mit

1800 Kilometer ist die Hinfahrt lang, unzählige Stunden auf der Autobahn, Aufregung, Vorfreude. Es läuft reibungslos – und ist Startschuss der heute noch aktiven Ukrainehilfe Kiel Region. Zweimal im Monat fährt ein Lkw mit Hilfsgütern von Kiel in die Ukraine. Mittlerweile kümmern sich ukrainische Fahrer einer Logistikfirma um den Transport, die Benzinkosten werden durch Spenden finanziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hornschu und Iris Laufer organisieren die Ukrainehilfe. Laufer kümmert sich unter anderem um den Austausch mit ukrainischen Bürgermeistern, Hornschu organisiert die Spendensammlung in Kiel. Untergebracht werden die Waren in einer Lagerhalle in Kiel-Friedrichsort.

Der Aufwand ist groß, rund 50 Menschen helfen regelmäßig beim Packen und Sortieren, auch die Sportvereine in Kiel sind beteiligt. Hornschu zählt etliche Namen auf, denen er einfach nur „Danke“ sagen will. Er selbst investiert, wie auch Iris Laufer, freiwillig 25 bis 30 Stunden pro Woche für die Koordinierung der Ukrainehilfe– seit einem Jahr. Wie hält er das durch?

Hornschu will mit Ukrainehilfe Kiel Region weitermachen

Hornschu muss nicht lange überlegen. „Die Energie dafür kommt von den Menschen“, sagt er. Was ihn antreibt, ist die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Es ist das Wissen, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Und es ist die große Dankbarkeit, die er erlebt. Aus der Ukraine werden ihm Zertifikate geschickt, Hornschu erzählt mit einem Lächeln von einem Hemd mit Stickereien, das ihm geschenkt wurde.

Lesen Sie auch

Wieder ein voller Lkw, wieder ein Mensch, der Waren für 600 Euro gespendet hat, wieder ein Foto aus der Ukraine, das zeigt, wo die Lebensmittel angekommen sind: Es gibt unzählige Momente, in denen Hornschu „einfach nur Gänsehaut“ hat. Die Ukrainehilfe Kiel Region ist zu einer festen Institution mit Vorbildcharakter geworden, rund 40 volle Lkw sind innerhalb eines Jahres in die Ukraine gefahren. Klar ist für Hornschu: „Wir machen so lange weiter, wie die Menschen uns brauchen.“