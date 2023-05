﻿Kieler Experte erklärt: So wirkt Rattengift auf Menschen

Kiel. Mehrere chemische Substanzen werden als Rattengift eingesetzt. Typisch ist Brodifacoum, das zur Gruppe der Cumarine zählt. Cumarine setzt man sowohl in der Humanmedizin in der Prävention von Schlaganfällen oder Herzinfarkten ein als auch, leicht verändert, in der Rattenbekämpfung.

Prof. Edmund Maser, Toxikologie-Experte an der Universität in Kiel, erklärt: „Das liegt an der Wirkung auf das Blut: Cumarine hemmen die Gerinnung und können, gut dosiert, Verklumpungen verhindern.“

Prof. Edmund Maser ist Direktor des Instituts für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). © Quelle: pur.pur /hfr

Die Substanz Brodifacoum wirke überdosiert jedoch sehr giftig und könne schon in geringen Mengen „schwere Schäden auch beim Menschen verursachen – bis hin zum Tod.“ Dabei komme es zum innerlichen Verbluten.

Brodifacoum: Rattengift kann Menschen innerlich verbluten lassen

Erst bluten demnach Schleimhäute oder das Zahnfleisch. In schwereren Fällen könnten die Gefäße geschädigt werden, das Blut trete aus den Organen aus, breite sich im Körper aus. Der Tod tritt im schlimmsten Fall aber nicht sofort ein: „Das kann Stunden oder Tage dauern, innere Blutungen merkt man unter Umständen nicht gleich.“

Cumarine haben Maser zufolge einen eigentümlichen Heu-Geruch, der sich mit Knoblauch überdecken lasse.