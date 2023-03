﻿Kieler FDP-Parteifreunde verteidigen Bundesministerin Stark-Watzinger

Außer Spesen nichts gewesen? Christopher Vogt, Chef der FDP-Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein, hat seine Parteifreundin Bettina Stark-Watzinger nach Abschluss des Bildungsgipfels gegen Kritik von Bildungsministerin Karin Prien in Schutz genommen. Prien solle lieber vor der eigenen Tür kehren.

Kiel. Der Bildungsgipfel mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Gewerkschaften, Lehrerverbänden und Zivilgesellschaft ist am Dienstag ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Bei dem Treffen, das SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten, ging es um grundsätzliche Fragen des Bildungssystems. Ziel ist „eine neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit“ und eine engere Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen: Reformen und Verbesserungen seien wegen der verschiedenen Zuständigkeiten oft nur mühsam zu erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Initiatorin, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), hatte festgestellt, dass viele Probleme strukturell seien. Bund und Länder zeigten mit dem Finger aufeinander, aber davon sei noch nie ein Kind klug geworden. „Wir sind nicht da, wo wir sein müssen, wo wir sein wollen“, sagte sie und forderte eine „bildungspolitische Trendwende“.

Das Bildungsministerium plant die Einsetzung einer Taskforce „Team Bildung“ mit Vertretern von Bund, Ländern, Kommunen und Experten für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen. Offen ist noch die genaue Arbeitsweise – und wann mögliche Ergebnisse vorgelegt werden.

Kritik an Stark-Watzinger von Karin Prien

Stark-Watzinger war im Vorfeld ungewöhnlich harsch attackiert worden. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte im Interview mit den Kieler Nachrichten die gesamte Veranstaltung als „Nebelkerze“ bezeichnet. Stark-Watzinger arbeite auf „denkbar lustlose und unglückliche Art“ Aufträge des Ampelkoalitionsvertrags ab, entziehe sich der direkten Zusammenarbeit mit den Ländern und könne sich offenbar gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht durchsetzen. Dabei müsse der Bildung oberste Priorität eingeräumt werden. Prien hatte, ähnlich wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder, von einer Teilnahme bewusst Abstand genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christopher Vogt (FDP) über Prien: „Hochnotpeinliche Arbeitsverweigerung“

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt warf Prien am Dienstag eine „hochnotpeinliche Arbeitsverweigerung“ vor. Dass die Ministerin noch nicht einmal eine Vertretung nach Berlin geschickt habe, sei äußerst befremdlich. „Ich bin sehr erstaunt, dass Karin Prien meint, Schüler, Eltern und Lehrkräfte würden sich statt Problemlösungen einen solchen CDU-Klamauk wünschen.“ Dabei mangele es der Ministerin in Schleswig-Holsteins Bildungslandschaft nicht an Baustellen.

Vogt wies auf den Fachkräftemangel hin, auf Probleme durch Inklusion, auf die schleppende Digitalisierung, den Ganztagsausbau, die Mangelfächer Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, auf den Leistungsabsturz bei den Grundschülern sowie hohe Schulabbrecherquoten. „Man kann nicht ständig mehr Geld vom Bund fordern und dann erklären, dieser solle sich bloß nicht einmischen.“

Lesen Sie auch

Die grünen Koalitionskollegen in Schleswig-Holstein stellten sich jedoch ausdrücklich hinter Prien. Der Abgeordnete Malte Kühl bezeichnete Stark-Watzingers Vorstöße als unkoordiniert und seinerseits als hochnotpeinlich. „Uns sind Dialogformate wichtig, und die braucht es auch“, sagte er. „Symbolpolitik in Form von Gipfeln helfen uns nicht weiter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Abend wurde Stark-Watzinger in Kiel auf einem FDP-Frühlingsempfang mit 170 Parteifreundinnen und -freunden im Landtag erwartet.