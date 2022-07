﻿Kieler Forscher: Geringe Belastbarkeit ist Risikofaktor für Post-Covid

Kieler Forscher am UKSH haben vorläufige Ergebnisse einer Studie zu Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung präsentiert. Offenbar hat auch die psychosoziale Belastbarkeit von Patienten Auswirkungen auf ein mögliches Post-Covid-Syndrom. Was die Studie zeigt, und welche Ergebnisse noch ausstehen.

Ein Patient wird auf der Corona-Intensivstation in der Inneren Medizinischen Klinik I am UKSH in Kiel behandelt. Die Covidom-Studie am Kieler Campus beschäftigt sich mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion.

Kiel. Welche Spätfolgen kann eine Corona-Erkrankung haben? Wie viele Menschen leiden unter Langzeitfolgen? Und wer ist für diese besonders anfällig? Diesen Fragen gehen Mediziner am Kieler Universitätsklinikum (UKSH) seit 2020 in der Covidom-Studie nach. Nun präsentieren die Forscher erste Ergebnisse. Besonders zwei Risikofaktoren für ein Post-Covid-Syndrom (PCS) haben sie identifiziert: schwere Erkrankungssymptome und eine geringe psychische Belastbarkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Covidom-Studie zeichnet sich am Kieler UKSH-Campus ein Team um Prof. Dr. Thomas Bahmer, Internist und Pneumologe der Klinik für Innere Medizin I, verantwortlich. Auch das Universitätsklinikum Würzburg und die Charité in Berlin beteiligen sich an der Studie. 1400 Personen haben die Experten nach einer überstandenen Corona-Infektion analysiert. Beim Blick auf die vorläufigen Studienergebnisse zieht Prof. Bahmer eine geteilte Bilanz.

Menschen mit geringer Widerstandsfähigkeit gefährdet

Dass schwere Erkrankungssymptome in der Akutphase das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom erhöhten, sei erwartbar gewesen. „Überraschend war jedoch, dass auch eine geringe psychosoziale Belastbarkeit und niedrige Resilienz zu einem PCS führen können“, ergänzt der Mediziner. So seien insbesondere Menschen gefährdet, die ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krisen als gering einschätzen und daher mit dieser neuartigen Viruserkrankung möglicherweise schlecht zurechtkamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vorläufige Auswertung der Studie gibt auch einen Einblick darüber, wie viele der Erkrankten mit einem PCS zu kämpfen hatten. Obwohl beim überwiegenden Teil der Probandinnen und Probanden die Corona-Erkrankung leicht bis moderat verlaufen sei, hätten etwa die Hälfte der untersuchten Personen über Beschwerden berichtet, die dauerhaft anhielten. So bezeichneten sich neun Monate nach der Infektion je nach Studienstandort nur 15 bis 30 Prozent der Personen als gesundheitlich vollständig unbeeinträchtigt.

Häufig unklar, ob Corona ursächlich für Langzeit-Symptome ist

Aber: Nach Angaben der Forscher bleibt beim Rest offen, ob die Corona-Infektion tatsächlich ursächlich für die immer noch wahrgenommenen Symptome war. Ein "klinisch relevantes PCS" habe man bei zehn bis 20 Prozent der Probandinnen und Probanden feststellen können.

Für die Studie hatten die Forscher ein Klassifikationssystem zur Einordnung der PCS-Symptome, einen sogenannten PCS-Score, entwickelt. „Dieser neue Score kann objektiv zwischen unterschiedlichen Schweregraden der PCS-Beschwerden unterscheiden“, sagt Prof. Bahmer.

Lesen Sie auch

Die Teilnehmenden waren von den Gesundheitsämtern über die Existenz der Studie informiert worden. Damit habe man einen relativ breiten Ansatz gewählt, ergänzt der Mediziner. Im Schnitt neun Monate nach der Infektion stand ein Studientermin an. Auf diesen beziehen sich auch die nun vorgestellten Ergebnisse. Zwölf Monate nach dem ersten Termin werden die Teilnehmenden erneut eingeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir werden bis Ende des Jahres noch weitere Patienten und Patientinnen in die Studie mit einschließen“, sagt Prof. Bahmer. Bis zu diesem Zeitpunkt würden dann voraussichtlich mehr als 2000 Menschen in Kiel an der Studie teilnehmen. Hinzu kommen die Probandinnen und Probanden aus den anderen Studienstandorten.

Impfung und Omikron-Variante noch nicht repräsentiert

Die aktuellen Ergebnisse bezeichnet der Experte daher als „Zwischenauswertung“. Die Infizierten in der Studie seien größtenteils im Jahr 2020 sowie in der ersten Jahreshälfte 2021 an Corona erkrankt gewesen. Geimpft waren die meisten zu diesem Zeitpunkt also noch nicht. Und auch die Virus-Variante Omikron war noch nicht im Umlauf. Diese Fälle will man im weiteren Verlauf in die Studie integrieren. Bis Ende des Jahres 2024 laufen die Forschungsgelder. „Somit können wir Patienten und Patientinnen bis drei Jahre nach ihrer Corona-Infektion nachverfolgen. Das unterscheidet uns von anderen Studien“, sagt Prof. Bahmer.