﻿Kieler IfW: Prof. Moritz Schularick soll Präsident werden

Kiel. Es war schon ein kleiner Schock im April 2021: Einer der prominentesten Wissenschaftler kehrt dem Norden den Rücken – vorzeitig, nach nur zweieinhalb Jahren im Amt. Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, gab im vergangenen Frühjahr bekannt, zum 1. Oktober 2021 nach Wien zu wechseln und dort das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) zu leiten. Nun steht fest, wer dem Österreicher als Chef der renommierten Kieler Denkfabrik folgen soll: Prof. Moritz Schularick, Ökonom an der Universität Bonn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die finale Entscheidung steht zwar noch aus, doch nach Informationen dieser Redaktion sind die Würfel gefallen. Schularick ist der einzige Kandidat auf einer ursprünglich langen Liste, der nach gut einjähriger Nachfolgersuche noch im Rennen ist. Am Donnerstag wird der medienaffine und mehrfach preisgekrönte Ökonom zu einem Forschungsvortrag und einer Vorlesung an der Universität Kiel erwartet. Thema der Vorlesung: die Auswirkungen des Energiepreisschocks auf Unternehmen und private Haushalte.

Moritz Schularick: Plädoyer für Gasembargo gegen Russland

Schularick gilt als einer der international renommiertesten Ökonomen seiner Generation in Deutschland. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören internationale Wirtschaftsbeziehungen, die Auswirkung von Finanzmärkten und -krisen auf das Wirtschaftsgeschehen und Fragen der Vermögensverteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Jahren hatte sich Schularick deutlich vernehmbar in wirtschaftspolitische Debatten eingeschaltet. In seinem populärwissenschaftlichen Buch „Der entzauberte Staat“ kritisiert er massiv die deutsche Bürokratie im Umgang mit der Corona-Pandemie. Für Aufmerksamkeit sorgte auch, dass Schularick zu einer Gruppe von Ökonomen gehörte, die unmittelbar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine für ein Gasembargo gegen Moskau plädierten.

Kieler Institut zählt zu den ersten Adressen der Wirtschaftsforschung

Das zur Leibniz Forschungsgemeinschaft gehörende IfW zählt rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon etwa 90 im wissenschaftlichen Bereich – und zählt zu den fünf großen Wirtschaftsforschungsinstituten in der Bundesrepublik. Die Neubesetzung der Spitze erfolgt im Rahmen eines universitären Berufungsverfahrens, denn die IfW-Präsidentschaft ist gekoppelt an eine Professur für Theoretische Volkswirtschaft an der Universität Kiel.

Die Suche nach einem neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin ist für ein Forschungsinstitut immer eine heikle Angelegenheit. Für das Kieler Institut gilt das aber ganz besonders. 2003 geriet die Neubesetzung an der IfW-Spitze zum Desaster für eine der Top-Adressen der Wirtschaftsforschung weltweit.

Drei Bewerber hatte die Berufungskommission als Nachfolger für den langjährigen Präsidenten Horst Siebert in die enge Wahl genommen. Alle drei gaben dem IfW einen Korb, zuletzt der in Berlin forschende US-Makroökonom Michael C. Burda. Nach dann 14 Jahren unter der Führung von Dennis Snower sollte der Außenwirtschaftsexperte Gabriel Felbermayr – damals noch am Münchner Ifo-Institut – in Kiel nicht nur neue Akzente setzen, sondern auch für Kontinuität an der Spitze sorgen.

IfW Kiel: Felbermayr nahm schon nach zweieinhalb Jahren den Hut

Doch diese Perspektive zerplatzte, als Felbermayr bereits nach der Hälfte seines Fünfjahresvertrages den Hut nahm. Als Grund für seine vorzeitige Vertragsauflösung und die Rückkehr in die Heimat hatte der Österreicher neben beruflichen auch private und familiäre Gründe angeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felbermayr galt nicht nur unter vielen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als beliebter Präsident, sondern hatte sich auch als medienwirksamer Politikberater und als Manager einen guten Ruf aufgebaut. Unter seiner Führung durchlebte das Institut – nach einer Phase auch finanzieller Probleme – eine tiefgreifende Strukturreform.

So wurde die Beschaffung von Drittmitteln optimiert und die weitgehende Alleinverantwortung des Präsidentschaftspostens ersetzt durch ein Vorstandsgremium. Schularick könnte sich also deutlich besser auf das wissenschaftliche Arbeiten und die Politikberatung konzentrieren als seine Vorgänger.

Lesen Sie auch

Fakt ist aber auch: Die Führung der Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland bleibt eine männliche Domäne. Alle Beteiligten, also Land, Bund, Universität und Leibniz Gesellschaft, hätten sich eine Frau für die Felbermayr-Nachfolge gewünscht. Und auf der Kandidatenliste standen auch weibliche Ökonomen. Doch entweder passte deren Profil nicht zum Job – oder sie hatten von sich aus abgesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das IfW selber hält sich noch bedeckt. „Das Berufungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Doch sollte die Personalie zum jetzigen Zeitraum noch platzen, hätte das IfW erneut ein Problem bei der Besetzung seines Spitzenpostens, denn die Nachfolgesuche müsste von vorne beginnen.