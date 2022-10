﻿Kieler Institut warnt: Gasmangel bleibt eine Gefahr

Kiel. Volle Gasspeicher, gesunkene Gaspreise an der Börse und ein extrem warmer Oktober: In der breiten Öffentlichkeit ist die Sorge vor Problemen bei der Gasversorgung deutlich in den Hintergrund getreten. Doch Ökonomen und Energieversorger warnen ausdrücklich davor, das Thema Energiesparen nun zu vernachlässigen. „Momentan scheinen wir im Gas zu schwimmen“, sagt Klaus-Jürgen Gern, Rohstoffexperte beim Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW): „Doch die Lage bleibt fragil: Das Thema Gasmangel ist noch lange nicht vom Tisch.“

Derzeit sehe es zwar so aus, dass Deutschland ohne Versorgungseinschränkungen durch den Winter kommen könne. Doch dies setze voraus, dass „alles so läuft, wie wir es uns erhoffen“. Schon ein Faktor, der das Angebot verknappe oder die Nachfrage deutlich erhöhe, könne die Märkte wieder in Panik versetzen und zu Einschränkungen in der Versorgung führen. Als Beispiele nennt Gern einen möglichen Kälteeinbruch, eine neue Eskalation im Ukraine-Krieg oder Ausfälle in der Infrastruktur bei der Produktion oder dem Transport von Flüssiggas. Wichtig sei zudem, dass die neuen LNG-Kapazitäten in deutschen Häfen so schnell zur Verfügung stünden wie geplant.

IfW: Privater Gasverbrauch ist wichtige Stellschraube

Die weitere Drosselung des Gasverbrauchs ist nach Gerns Worten eine zentrale Stellschraube, um die Lage zu stabilisieren. Hier könnten und müssten auch private Haushalte weiter einen entscheidenden Beitrag leisten – gerade dann, wenn die Heizperiode beginne: „70 Prozent des Gasverbrauchs fließt in die Wärmeproduktion, das ist ein ganz starker Hebel.“

Eine erste Zwischenbilanz des Wettbewerbs "Gasspar-Check" von Stadtwerken Kiel und Kieler Nachrichten zeigt: Der Spar-Ehrgeiz im Norden ist groß. Obwohl die Aktion erst vor zwei Wochen gestartet ist, machen bereits gut 460 private Haushalte mit. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Insgesamt haben diese Kundinnen und Kunden schon jetzt rund 107 000 Kubikmeter Gas eingespart – das entspricht fast 1,2 Millionen Kilowattstunden. Diese Menge reicht aus, um etwa 60 Einfamilienhäuser ein Jahr lang mit Wärme und Warmwasser zu versorgen. Das warme Wetter hat auf dieses Ergebnis keinen Einfluss – Temperatureffekte sind herausgerechnet. Der Wettbewerb läuft bis 15. März kommenden Jahres, Anmeldungen sind aber weiter jederzeit möglich.

„Gasspar-Champion“ zeigt ersten großen Erfolg

Von einem „tollen Zeichen“ spricht Stadtwerke-Chef Frank Meier: „Wir gehen davon aus, dass auch viele Menschen, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, derzeit Energie sparen. Gemeinsam können wir es schaffen, ohne eine Gasmangellage durch diesen Winter zu kommen.“

Doch auch Meier sieht das Risiko einer Gasmangellage noch längst nicht gebannt. Er warnt davor, die bislang gebildeten Reserven zu überschätzen: „Wir dürfen die gut gefüllten Speicher in den kommenden Monaten nicht zu stark entleeren.“ Denn eine vollständige Befüllung im nächsten Frühjahr und Sommer für den Winter 2023/24 dürfte nach Meiers Einschätzung wesentlich schwieriger werden: „In diesem Jahr hatten wir zumindest noch teilweise russische Gaslieferungen erhalten. Diese fallen 2023 vollständig weg.“