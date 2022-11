﻿„Seegraswiesen – das sind hier unsere Korallenriffe“

Im Herbst wird es wieder angespült: Seegras. Strandbesucher in SH sind oft davon genervt. Der Kieler Meeresbiologe Thorsten Reusch aber hält die Pflanze für ein Multitalent für Artenvielfalt, Küsten- und Klimaschutz. Erste Erkenntnisse vom Unterwasser-Gärtnern liegen jetzt am Geomar vor.

Umgeben von Tanks voller Seegras: Prof. Dr. Thorsten Reusch von Geomar in Kiel. Er leitet das „SeaStore“-Projekt, bei dem es um Seegras-Anpflanzungen in der Ostsee geht.

Kiel. Wasser schwappt in weißen, wuchtigen Tanks über grünen Halmen hin und her, mithilfe von Pumpen werden Wellen simuliert. Neonröhren spenden grelles Licht, ein Gewirr aus Schläuchen, ein Blubbern und Brummen aus vielen Ecken: Hier, in einem Labor des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel (Geomar), untersucht Meeresbiologe Prof. Thorsten Reusch die Eigenschaften seiner Lieblingspflanze: Seegras, zu Hause am Meeresboden.

Mit dem „SeaStore“-Projekt erforscht Reusch mit seinem Team die Möglichkeiten der künstlichen Wiederanpflanzung von Seegras in der schleswig-holsteinischen Ostsee. Denn Seegras spielt eine wichtige Rolle im Küsten- und Klimaschutz. Im Interview gewährt Reusch Einblick in erste Ergebnisse – und erklärt, warum die Pflanze ein solches Multitalent ist.

Herr Prof. Reusch, jetzt im Herbst wird Seegras wieder massenhaft angespült, nervt Strandbesucher, wird für viel Geld entfernt. Warum ist Seegras eine unterschätzte Pflanze?

Seegraswiesen sehen unscheinbar aus. Man sieht nur grüne Halme. Am Strand wird das Seegras oft mit den stinkenden Algen verwechselt, die sich darunter mischen. Seegras selbst riecht dabei nicht. Meiner Meinung nach hätte es wirklich mehr Beachtung verdient: Was die Pflanze leistet, ist beachtlich. Dieses Potenzial möchten wir erfassen. Von der Funktion her ist das Seegras übrigens ähnlich wichtig wie Korallenriffe. Ja, man kann sagen: Die Seegraswiesen hier sind unsere Korallenriffe. Zusammen mit Algenwäldern der wertvollste Lebensraum unter Wasser.

Grüne, feste Halme: Seegras im Labor von Meeresbiologe Thorsten Reusch. © Quelle: Ulf Dahl

Wie konkret wirken sich Seegraswiesen aus?

Sie sind so etwas wie die automatische Kläranlage des Meeres: Wo Seegraswiesen sind, sind weniger Schadstoffe und auch weniger Bakterien im Wasser – Vibrionen etwa, die sich im Sommer bei bestimmten Temperaturen vermehren und besonders für geschwächte Menschen, die ein Bad in Nord- oder Ostsee nehmen, ein potenzielles gesundheitliches Risiko darstellen. Sie sind Kinderstube für viele Lebewesen. Heringe laichen dort, Baby-Dorsche fühlen sich wohl. Die Vielfalt ist insgesamt höher als im Vergleich zu unbesiedeltem Sand. Fische suchen Nahrung und Zuflucht, Krebse und Schnecken ebenso. Seegraswiesen wirken zudem bremsend auf Wellenaktivitäten, stabilisieren das Sediment – und sie binden Kohlenstoff.

Sie sprechen Klima- und Küstenschutz an. Wie hoch schätzen Sie die Möglichkeiten von Seegraswiesen auch in der Ostsee ein, dafür einen deutlichen Beitrag zu leisten?

Da muss man realistisch sein. Seegraswiesen ersetzen mit ihrem biologischen Küstenschutz keine Deiche, können kein Hinterland vor Überflutungen etwa durch gestiegene Meeresspiegel bewahren. Sie retten auch nicht unsere Klimabilanz. Sie unterstützen aber den Küsten- und Klimaschutz. Unsere Forschungen zeigen, dass ein Hektar Seegras etwa eine Tonne Kohlenstoffdioxid pro Jahr bindet, so haben alle Wiesen entlang der deutschen Ostseeküste in den vergangenen Jahrhunderten insgesamt etwa acht Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid gebunden. Wenn Seegraswiesen sterben, wird das Treibhausgas wieder frei. Wichtig ist darum, dass bestehende Wiesen nicht zerstört werden. Eine natürliche Seegraswiese gibt es in der Kieler Förde etwa südlich der „Seebar“. In der Kieler Innenförde haben wir mindestens zehn Hektar Fläche identifiziert, auf der man wieder Seegras anpflanzen könnte.

Im „SeaStore“-Projekt gehen Sie den Möglichkeiten der Renaturierung von Seegraswiesen in der Ostsee auf den Grund. Was haben Sie herausgefunden?

Erste Erkenntnisse: Die Anpflanzung von neuen Seegraswiesen an zwei von bisher drei Standorten an der Ostsee ist erfreulich schnell geglückt. Die Kieler Förde nördlich der „Seebar“ ist dabei, ebenso wie die Schlei. In der Geltinger Bucht haben wir erst im vergangenen Mai gepflanzt, da müssen wir noch abwarten. Aber es sieht vielversprechend aus. Die Vielfalt in der Fauna ist übrigens messbar sehr schnell hinterhergekommen. Auch die Kohlenstoffspeicherung setzt sofort ein, wenn die Setzlinge Wurzelmasse ausbilden.

So steht die Landesregierung zur Anpflanzung von Seegras „Lokal kann die Neuanlage von Seegraswiesen durchaus sinnvoll sein. Die Priorität der Landesregierung zum Schutz der Seegraswiesen liegt aber derzeit nicht auf einer großflächigen künstlichen Anpflanzung“, teilt ein Sprecher des Umweltministeriums in Kiel auf Anfrage mit. Vielmehr gehe es um den Schutz der Seegraswiesen vor Beeinträchtigungen und der Stärkung der natürlichen Ausbreitung. Die Bestände in der schleswig-holsteinischen Ostsee seien derzeit „grundsätzlich stabil“. Für eine weitere Ausbreitung sei die Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere die Reduzierung der Nährstoffeinträge, wichtig. Denn die Eutrophierung und damit einhergehende Reduzierung der Lichtdurchlässigkeit des Wassers begrenze das Wachstum von Seegraswiesen. Hinsichtlich eventueller weiterer künstlicher Anpflanzungen sind aus Sicht des Landes zunächst die Ergebnisse der laufenden wissenschaftlichen Versuche abzuwarten. Dass Seegraswiesen in der Ostsee wichtige Lebensräume für den Schutz der Biodiversität sind und wegen ihrer hohen Kapazität zur Speicherung von Kohlendioxid auch eine wichtige Rolle im natürlichen Klimaschutz spielen, unterstreicht auch das Ministerium.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Für mich sind diese Ergebnisse gute Argumente, um mit der begonnenen Renaturierung weiterzumachen. Denn die natürliche Ausbreitung von Seegras ist ein langsamer Prozess, wenn man ihn nicht unterstützt. Wir wollen das beschleunigen. Um die Anpflanzungen hochzuskalieren, bräuchte es allerdings effektivere Methoden und mehr Manpower, etwa über Hobbytaucher. Nach einem Aufruf im Jahr 2021 haben sich tatsächlich über 100 Personen gemeldet. Bislang ist daraus jedoch aus rechtlichen und finanziellen Fragen sowie Versicherungsproblemen nichts geworden.

Wie steht die Landesregierung zu Ihren Renaturierungsplänen für Seegras in der Ostsee vor Schleswig-Holstein?

Momentan geht die Landesregierung davon aus, dass keine großflächigeren Wiederanpflanzungen notwendig seien, sondern es eher weitere Anstrengungen geben muss, die Überdüngung zu verringern. Ich bin davon überzeugt, dass beides passieren sollte. Es gibt beispielsweise seegrasfreie, aber geeignete Standorte wie die Schlei, wo Seegras sich nur schwer natürlicherweise ausbreiten kann. Hier ist eine Unterstützung durch aktive Maßnahmen notwendig.

Wie geht es weiter?

Ich setze große Hoffnungen in ein neues Positionspapier des Bundesumweltministeriums, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Dafür sollen bis zum Jahr 2026 vier Milliarden Euro ausgelobt werden. In dem Programm ist ein Wiederaufbau von Seegraswiesen und Algenwäldern vorgesehen. Wenn also nur ein Prozent davon in Seegras- und Algenwälder-Schutz und -Renaturierungen fließen würden, so wären dies 40 Millionen Euro. Vielleicht überdenkt das Land seine Haltung.

Was sind Ihre Ziele für Seegras in der Ostsee?

Einige haben wir schon erreicht. Wir haben mit einer aufwändigen Setzling-Technik ein Viertel Hektar große Wiesen mit großem Erfolg angepflanzt. Das waren über 18 000 Pflanzen aus einer Spenderwiese, alle per Hand in den Meeresboden gesetzt. Nun wollen wir einen Leitfaden entwickeln, etwa für Gemeinden: Welches Meeresgebiet bietet sich bei entsprechender Eignung für eine Renaturierung an? Wir wünschen uns, dass Behörden, Kommunen und die Stadt Kiel an einem Strang ziehen – um eine Strategie zu entwickeln; andere Länder in Europa denken da schon weiter. Zudem wollen wir die Seegras-Anpflanzung nachhaltig machen. Denn bei einer Wassertemperatur von 26 Grad Celsius oder mehr sterben die Pflanzen ab. Wir müssen diese Anstrengungen massiv hochfahren, sonst wird passieren, was mit Korallenriffen passiert: Dass sie uns unter den Händen wegsterben.