Die schweren Vorwürfe gegen den NDR machen dem Sender zu schaffen. Nahezu täglich dringen neue Details nach außen. In einem Schreiben an die Chefetage rufen mehr als 70 Mitarbeiter nach Aufklärung. Der Landesrundfunkrat hat bereits eine umfassende Prüfung beschlossen.

Kiel. Dem NDR-Funkhaus in Kiel und seinem Direktor Volker Thormählen stehen unruhige Wochen bevor. Die Sorge, dass die massive Kritik an der politischen Berichterstattung Zweifel an der journalistischen Unabhängigkeit des Senders wecken könnte, ist groß. Der Landesrundfunkrat soll das Schlimmste verhindern. In einer Sondersitzung am späten Montagabend kündigte das Kontrollgremium eine umfassende Prüfung an.

„Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst“, sagte die Vorsitzende Laura Pooth. Es dürfe selbstverständlich keine „politischen Filter“ oder eine Arbeitsumgebung geben, die „die unangemessene Einflussnahme oder das Durchregieren Einzelner“ ermögliche. Wo es notwendig ist, will der Landesrundfunkrat auch „externen Sachverstand“ hinzuziehen, erklärte Pooth.

NDR-Mitarbeitende machen in einem Brief Druck auf die Funkhaus-Spitze in Kiel

Vielen Journalisten und Mitarbeitern des Senders dürfte die Ankündigung entgegenkommen. 72 von ihnen hatten sich bereits zuvor in einem Schreiben direkt an die Spitze des Funkhauses gewandt und eine „lückenlose und transparente Aufarbeitung aller Vorwürfe“ gefordert. Bezeichnend für die Stimmung im Landesfunkhaus ist, dass auch dieser Brief öffentlich wurde. Der „Stern“ zitierte online bereits am Montagabend daraus.

Im Kern geht es nach wie vor um den vertraulichen Bericht des Redaktionsausschusses, einem weiteren Gremium des Senders, das als interne Beschwerdestelle dient. Wie berichtet hatten insgesamt neun Mitarbeiter den Ausschuss angerufen und über eine Art „politischen Filter“ und ein „Klima der Angst“ geklagt. Der Grundvorwurf lautet, dass sich in der politischen Berichterstattung eine zu große Nähe zur Landesregierung entwickelt habe.

Der Rücktritt des Innenministers löste den Streit aus

Anlass war der Fall des ehemaligen CDU-Innenministers Hans-Joachim Grote, der am 28. April 2020 auf Druck von Ministerpräsident Daniel Günther im Zuge der Rocker-Affäre zurückgetreten war. Günther hatte seinen Parteifreund mit Chat-Protokollen konfrontiert, die enge Kontakte zwischen dem Minister, einem Polizeigewerkschafter und einem Polizeireporter nahelegten. Die Vorgänge sind bis heute nicht ganz aufgeklärt. Am Ende bezichtigten sich Günther und Grote gegenseitig, nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Ein Interview mit der Hauptfigur Grote war vom NDR nicht gewollt

Der NDR berichtete über die Querelen zwar ausgesprochen umfangreich und belegt das jetzt auch nachträglich. Im Redaktionsausschuss ging es aber um den Vorwurf, dass ausgerechnet ein Interview mit Grote als zentraler Figur sowohl vom Fernsehchef als auch von der Politikchefin abgelehnt wurde. Der Redaktionsausschuss kam in seinem Bericht zu dem Ergebnis, dass das Interview hätte geführt werden müssen. Ist das schon politische Einflussnahme oder waren es einfach unterschiedliche journalistische Meinungen? Der NDR will von einem „politischen Filter“ jedenfalls nichts wissen.

Doch die bundesweite Kritik setzt sowohl den zum großen Teil unbeteiligten Mitarbeitern als auch den Verantwortlichen zu. Fernsehchef und Politikchefin haben sich aus der Berichterstattung in eigener Sache zurückgezogen. Im Schleswig-Holstein-Magazin wird in diesem Zusammenhang gar die „Unschuldsvermutung“ betont. Hinzu kommt, dass längst nicht mehr allein von Grote die Rede ist. Auch in der Berichterstattung über einen Alkohol-Unfall des CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jörn Arp oder die Vorwürfe gegen den ehemaligen Landtagspräsidenten Klaus Schlie (CDU) hielt sich der Sender zurück.

Journalisten-Verband warnt davor, dass der NDR Schaden nimmt

Bleibt der Ruf nach „rückhaltloser Aufklärung“, so wie am Dienstag auch vom Deutschen Journalisten-Verband Nord gefordert. Allein der Eindruck schade dem Sender, „dessen Kapital das Vertrauen in unabhängigen Qualitätsjournalismus“ sei, sagte die Vorsitzende Marina Friedt und sieht dabei auch die Leitung des NDR in der Pflicht.

Die ist auch im Landeshaus gefordert. Die FDP-Fraktion hat bereits beantragt, Funkhausdirektor Volker Thormählen im Innen- und Rechtsausschuss zu hören. Noch weiter geht die SPD-Fraktion, die eine Kleine Anfrage angekündigt hat und wissen möchte, welche Kontakte es zwischen Mitgliedern der Landesregierung und führenden NDR-Mitarbeitern seit April 2022 gegeben hat. Ob sie darauf Antworten erhält, darf allerdings bezweifelt werden. Die CDU tobt jetzt schon. Kontakte zwischen Journalisten und Politikern unterliegen schließlich einem besonderen Schutz. Ironie des Schicksals: Im Fall Grote waren es gerade die mutmaßlichen Kontakte zu einem Journalisten, die breit gestreut wurden und am Ende den Minister zu Fall brachten.