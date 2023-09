﻿Kieler OB Kämpfer: Flüchtlingsunterkünfte in wenigen Wochen voll belegt

Kiel. Die Kritik aus den Kommunen ist unverhohlen. Mit einem eindringlichen Appell haben sich die vier Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck sowie die Landräte aller Kreise an Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) gewandt. Sollte sich die Entwicklung der vergangenen Monate fortsetzen und die Anzahl an Zuwanderern ungebremst steigen, sehe man den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ und die „Akzeptanz für die Aufnahme von Geflüchteten“ schwinden. Nötig sei unter anderem eine drastische Aufstockung von Plätzen in den Erstaufnahmen.

„Der Problemdruck bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen vor Ort wächst“, heißt es. „Viele Kommunen befinden sich seit Monaten im Notfallmanagement und wissen nicht mehr, wie sie eine menschenwürdige Unterbringung einschließlich der sozialen Betreuung gewährleisten können.“ Die angespannte Lage der kommunalen Haushalte mit hohen Defiziten bei gleichzeitig deutlich gestiegenem Zinsniveau verschärfe die Lage zusätzlich. „Kurzum: Die Lage in den Kommunen ist dramatisch.“ Touré möge den Krisenmodus auch auf interministerieller Ebene deutlich verstärken.

In Schleswig-Holstein wurden seit der ersten Flüchtlingswelle 2015 etwa 88000 Menschen auf die Kommunen verteilt

Seit der ersten Flüchtlingswelle 2015 hat das Land den Kommunen im Norden insgesamt 88 000 Menschen zugewiesen. Das geht aus Berichten des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge der vergangenen Jahre hervor. Ein Großteil dieser Menschen stehe noch nicht auf eigenen Füßen, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindetags. „Viele haben Betreuungsbedarf und beanspruchen noch immer kommunale Unterbringung. Das wird völlig unterschätzt.“

In Kiel sind die beiden größten Unterkünfte mit etwa 1050 Personen am Schusterkrug und 720 Personen in der Wiker Arkonastraße/Herthastraße voll belegt. „Die Lage ist prekär“, stellt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) fest. „In den vergangenen eineinhalb Jahren sind deutlich mehr Geflüchtete zu uns gekommen als 2015/2016.“ Lange Zeit habe die Landeshauptstadt dank der ehemaligen Liegenschaften der Bundeswehr die Menschen „ziemlich reibungslos“ unterbringen können. „Aber jetzt wird es wirklich eng. In einigen Wochen werden alle unsere Unterbringungskapazitäten erschöpft sein.“

Kämpfer: Wohnungsmarkt in Kiel ohnehin überlastet

Die 600 zusätzlichen Plätze, die in einer neuen Landesunterkunft in Glückstadt entstehen, reichten bei Weitem nicht aus. „Wir reden über einige Tausend Plätze mehr, die das Land schaffen muss“, sagt Kämpfer. Derzeit sind nach Angaben des Sozialministeriums in den Landesunterkünften etwa 6350 Menschen untergebracht. Die aktuelle Gesamtkapazität beträgt 7200 Plätze.

Die Kommunen verweisen auf die Jahre 2015/16, als das Land den Ankömmlingen mehr als 15 000 Plätze bereitstellte – nicht nur in Neumünster, Boostedt, Seeth und Glückstadt (der Levo-Park Bad Segeberg als ständige Einrichtung war damals nicht dabei), sondern unter anderem auch auf dem Kieler Nordmarksportfeld und am Niemannsweg, in Salzau, Lübeck, Albersdorf und Eggebek. In Größenordnungen wie damals müsse das Land endlich wieder denken.

OB Kämpfer weist darauf hin, dass der freie Wohnungsmarkt hoffnungslos überlastet sei und Quartiere wie Mettenhof und Gaarden das Schwergewicht der Integrationsleistung aufgebürdet bekämen. „Das ist doch nicht gerecht. Diese Stadtteile haben es ohnehin schon schwer.“ Einen weiteren Aspekt nennt der OB auch: Kiel sei längst auch für EU-Zuwanderer attraktiv. Aus Bulgarien zum Beispiel. Das trage nicht unbedingt zur Entspannung bei.

