﻿Imland und SKK: Kieler Politik einstimmig für Klinik-Fusion

Kiel. Klares politisches Signal aus der Landeshauptstadt für die Fusion des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) mit der Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Der Kieler Hauptausschuss hat am Mittwochabend ohne Gegenstimme beschlossen, dass Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die gemeinsame Absichtserklärung zur Verschmelzung beider Krankenhäuser unterzeichnet. Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken bewertete das Abstimmungsergebnis im Anschluss als „ausgestreckte Hand nach Rendsburg“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Absichtserklärung für Klinik-Fusion steht auch in Rendsburg zur Debatte

„Die Zukunft kommunaler Krankenhäuser liegt in Spezialisierung und in Zusammenschlüssen“, sagte Rainer Kreutz (CDU). „Ich hoffe, dass sich auch in der Politik des Kreises Rendsburg-Eckernförde die Verantwortung für die Bevölkerung durchsetzt“, so Gesa Langfeldt (SPD). Der Hauptausschuss des Kreises berät am Freitag, 10. März, um 15 Uhr im Audimax der Büdelsdorfer Aco-Academy ebenfalls öffentlich über die gemeinsame Absichtserklärung, die von den Verwaltungen der Landeshauptstadt und des Kreises erarbeitet worden war.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darin werden Eckpunkte einer Verschmelzung von SKK und Imland-Klinik zu einem gemeinsamen Unternehmen mit dem Arbeitstitel „SH-Kliniken“ dargelegt. Die finanziell in Schieflage geratene Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Auch der Kreistag beschäftigt sich drei Tage später mit dem Papier. Die Sitzung am Montag, 13. März, um 17 Uhr an der Kaiserstraße 8 in Rendsburg findet ebenfalls öffentlich statt.