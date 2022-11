﻿Frühe Illustrierte: Sammler Kürtz zeigt Bilder von historischer Sturmflut

Hans J. Kürtz ist ein leidenschaftlicher Sammler. In der Geschichte des Bildjournalismus entdeckt er in frühen Ausgaben von international gedruckten Illustrierten Abbildungen und Berichte von der großen Sturmflut an Schleswig-Holsteins Ostseeküste vom November 1872.

Heikendorf. „Ich bin immer noch ein papierverarbeitender Betrieb, mit gut laufendem Exportgeschäft bis nach China und Australien“, verweist Hans Joachim Kürtz verschmitzt auf seine Sammelleidenschaft für Gedrucktes – das gilt auch für das Notgeld der großen Inflation während der Weimarer Republik. „Von daher bin ich Billionär ...“

Ebenfalls einen aktuellen Bezug hat dieser Tage eine andere Papiersammlung des ehemaligen Kieler ZDF-Korrespondenten für Kiel und Skandinavien: Es geht um das verheerende Ostseesturmhochwasser vor 150 Jahren. In der mit mythischen Figuren von seiner Lieblingsinsel Grönland geschmückten Wohnung in einem Seniorenzentrum schlummert ein über 40 Jahre zusammengetragener Schatz, in dem sich wesentliche Hinweise auf die Unwetterkatastrophe von 1872 finden lassen.

Sturmflut 1872 an der Ostsee: Gegenstand der Berichte in frühen Illustrierten

Kürtz hat, um seiner Wahlheimat Schleswig-Holstein historisch nahe und nützlich zu sein, die nach 1840 aufkommenden allerersten „Illustrierten“ der Mediengeschichte zusammengetragen. Die alten Bände sind zwar durch Feuer- und Wasserschäden in vorigen Wohnungen sowie Vernunftverkäufe inzwischen reduziert. Zur Hochwasserkrise der Nacht vom 12. auf den 13. November 1872 liegt aber Etliches vor.

„Durch mein Interesse am Bildjournalismus ist die Sammlung entstanden“, erzählt Kürtz kurz vor seinem 90. Geburtstag. 1840 habe ein Engländer den Holzstich erfunden, der vergleichbar einem Kupferstich mit feinen Nadeln als Bearbeitung von hartem Hirnholz funktionierte. „Damit war es erstmals möglich, Abbildungen in Grautönen zu drucken.“

Reproduktion aus der Illustrierten Le Monde: „Danemark. - Épisode des derniers inondations. - Une famille sauvec par un navire de lÉtat - (Composition et dessin de M. Lix. )“, übersetzt: Dänemark. Episode der letzten Überschwemmungen - Eine Familie, die von einem Staatsschiff gerettet wurde. © Quelle: Ulf Dahl

In London entstand so eine Serie von Druckerzeugnissen, die das übliche Zeitungsblei mit bildstarken Illustrationen aufwertete, berichtet der Sammler und blättert eine Ausgabe von „The Illustrated London News“ aus dem Jahr 1851 auf. In Deutschland folgten bald populäre Magazine wie die „Illustrierte Zeitung“ (Leipzig), „Über Land und Meer“ (Stuttgart) und vor allem „Die Gartenlaube“ (Leipzig).

Kürtz über die Geburtsstunde des Bildjournalismus: „Damals mussten die Zeichner erstmals mit den Reportern draußen sein, etwa direkt bei den Kämpfen in den Kriegen Skizzen anfertigen. Mit Pferd und Wagen in die Redaktionen überbracht und in Holz gestochen, wurden die Eindrücke dieser ,special artist’ genannten Bildkünstler möglichst schnell gedruckt.“ Große Abbildungen rückten die Ereignisse noch unmittelbarer als das geschriebene Wort an die Leser heran.

„Die Überschwemmung in Schleswig.“ nach einer Skizze von R. Eckener. © Quelle: Ulf Dahl

Jetzt steht für Hans Joachim Kürtz „die allergrößte Flut, die es wohl je an der Ostsee gegeben hat“, im Fokus. Auch in England oder Frankreich hat er dazu große, bebilderte Artikel gefunden. Auch die Vorgeschichte deutet sich dort an. Schon im Jahr zuvor liest Kürtz von großen Fluten an der Westküste. Und in Paris war die Seine im Herbst 1872 bedrohlich angeschwollen. In Holland herrschte im fraglichen November Land unter.

„Übers Kattegat wurden die Wassermassen dann bis in die östlichste Ecke der Ostsee getrieben“, erzählt Kürtz, „dort staute es sich auf.“ Durch den „Badewanneneffekt“ sanken die Pegelstände an den Küsten Schleswig-Holsteins auf einen Meter unter Normal. Eine gespenstische Windstille trat ein. „Dann drehte der Sturm verhängnisvollerweise um 180 Grad. Und so wurde das Wasser doppelt rasch zurückgedrückt. Ab Westpommern und Kopenhagen schwoll das Wasser zu Höhen an, die es nie gegeben hatte.“

Die Aufsicht II zeigt „Die Verheerungen der Sturmflut in Eckernförde“. © Quelle: Ulf Dahl

Drei Meter über Normalnull stiegen die Pegelstände. Am schwersten traf es wohl durch seine Lage Eckernförde mit beinahe Drei Metern und 80 Zentimetern. Fast 90 Häuser seien dort vollständig zerstört worden, weit über 100 schwer beschädigt. Kiel selbst kam glimpflich davon, nicht aber die Orte an der weiter geöffneten Kieler Förde. Man geht heute von 271 Toten entlang der Küsten in Schleswig-Holstein, Dänemark und Mecklenburg sowie Vorpommern aus. Negativen Einfluss nahmen zudem eisige Temperaturen in der Nacht vom 12. auf den 13. November.

ZDF-Korrespondent und leidenschaftlicher Sammler: Hans J. Kürtz Hans Joachim Kürtz, 1933 geboren im heute polnischen Hinterpommern, hat mit seiner in Auktionen und Antiquariaten ergänzten Sammlung von frühen „Illustrierten“, die zwischen 1840 bis etwa 1885 ausgerichtet ist, schon mehrfach (etwa zum Deutsch-Dänischen-Krieg 1864 oder zum Seekrieg 1870/71 in der Kieler Förde) den historischen Horizont erweitern können. Er beliefert auch Museen wie das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, das Militärhistorische Museum in Rastatt oder diverse Stadtarchive in Kiel, Frankfurt, Köln, Nürnberg oder Düsseldorf. In Kiel war er lange Leiter des ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein, zwölf Jahre lang auch ZDF-Korrespondent für Skandinavien. Von Hans J. Kürtz stammen zahlreiche Bücher, darunter auch Publikationen zur Landeshauptstadt Kiel – und natürlich zu Grönland, seiner zentralen Leidenschaft.

Hans Joachim Kürtz hat in den Berichten rund um die dramatischen Bilder bewegende Geschichten von Familien gefunden, die sich auf ihr Reetdach gerettet hatten und – als das Haus unter ihnen weggeschwemmt wurde – wie auf einem Floß darauf hinaus in die See getrieben wurden. Auch eine auf diese Weise brutal beseitigte Feldmausplage war Thema in den Illustrierten.

„Das Ganze hat in Deutschland eine enorme Hilfswelle ausgelöst“, kann Kürtz belegen. Dem Aufruf des Kaisers folgend gab es unter anderem die Aktion „ein Weihnachtsbaum für unsere Ostsee-Deutschen“ und seitenweise Listen mit Spendernamen. „Hochinteressante Berichte folgen, denn man hat versucht, die Entstehung der Sturmflut im Modell nachzuvollziehen.“ Nachdenklich fragt er sich, wie es eigentlich aktuell um den Schutz der Ostseeküste bestellt ist. „Deiche sind ein wesentlicher Schutz, den man nicht vernachlässigen darf“, sagt er.

Auch zu Spenden wurde aufgerufen. © Quelle: Ulf Dahl

Aus einem eigenen Buchprojekt zu den Fluten sei aus Zeitgründen nichts mehr geworden. Kürtz hat außerdem seinen Kindern versprochen, nicht mehr auf Ebay im Internet herumzusurfen: „Ja ja, das kostet Zeit, aber es bildet ja. Und auf Bildung kommt es an ...!“