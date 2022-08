Schleswig-Holstein will digitaler Vorreiter werden. Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) hat aus diesem Grund in dieser Woche eine Taskforce mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbraucherschutz ins Leben gerufen. Warum das nötig war, erläutert er im Interview.

Kiel. Diese Personalie war eine Überraschung: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mit der Bildung der neuen Regierung seinen Staatskanzleichef zum Minister befördert und ihm damit zusätzliche Machtbefugnisse erteilt. Zugleich ist Dirk Schrödter (CDU), studierter Volkswirt, künftig auch für Digitalisierung in Schleswig-Holstein zuständig – das Ressort lag zuvor bei den Grünen. Was hat der 43-jährige Kieler vor?

Herr Schrödter, Sie sind seit 2017 Chef der Staatskanzlei, tragen aber seit Beginn der neuen Legislatur einen Ministertitel. Worin besteht der Unterschied?

Dirk Schrödter: Für die Arbeit in der Staatskanzlei ändert sich zunächst gar nichts. Ich bin wie zuvor für die Ressortkoordination zuständig, das ist der Kern einer Staatskanzlei; aber natürlich trägt und fühlt man als Kabinettsmitglied eine größere Verantwortung. Und im Gegensatz zu früher bin ich bei den Kabinettsvorlagen jetzt stimmberechtigt.

Mehr Geld verdienen Sie als Minister auch.

Stimmt, aber das ist für mich persönlich überhaupt nicht entscheidend.

Fakt ist, dass Sie der wichtigste Mitarbeiter des Ministerpräsidenten sind. Müssen Sie Daniel Günther mitunter vor Fehlern bewahren?

Wir besprechen Dinge gemeinsam.

Dann frage ich anders: Sie gelten als Mann der Zahlen und Details. Wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen, dass Sie sich manches besser merken können als andere?

Vielleicht auf der Schule im Mathe-Leistungskursus. Zum Leidwesen mancher Kolleginnen und Kollegen und mancher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achte ich tatsächlich auf die Details und darauf, ob darin Probleme versteckt sind. Das ist mein Job. Was nicht stimmig ist, ist möglichst rechtzeitig zu lösen.

Sie sind seit Beginn dieser Legislatur auch Digitalisierungsminister. Schleswig-Holstein ist vom Ziel meilenweit entfernt, den Bürgerinnen und Bürgern ab 2023 alle Verwaltungsdienstleistungen online anzubieten. Woran liegt das?

Ich würde nicht sagen, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Ein Großteil von Verwaltungsdienstleistungen wird ab 2023 online angeboten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, weitere Leistungen online verfügbar zu machen, im Bereich Soziales zum Beispiel. Das haben wir uns im 100-Tage-Programm vorgenommen. Wir werden das Onlinezugangsgesetz also weiter umsetzen. Nur dürfen wir bei der Digitalisierung nicht nur an Menschen denken, die zu Hause am Computer Anträge ausfüllen. Es geht auch – und vor allem – um digitale Prozesse innerhalb der Verwaltung. Da sind wir in der Tat noch nicht weit genug. Da müssen wir deutlich schneller und besser werden. Das betrifft alle Verwaltungsebenen.

An welcher Stelle sehen Sie also Nachholbedarf?

Wir haben in der Staatskanzlei ein System der elektronischen Akte. Das funktioniert durchgängig, deshalb sind wir während der Pandemie im Homeoffice relativ gut klargekommen. Aber wir müssen sicherstellen, dass diese E-Akten künftig auch zwischen Ressorts hin- und hergeschickt und bearbeitet werden können. Und wir wollen, dass Kommunen standardisierte Onlinedienste in ihr Angebot einbinden, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen nutzen. Dafür nehmen wir als Land bereits jetzt Geld in die Hand.

Was nützt das Ganze, wenn ich nur wenige Kilometer von Kiel entfernt im Funkloch sitze?

Die Infrastruktur ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung für eine gelungene Digitalisierung: Es geht um Breitbandverkabelung, aber auch um Mobilfunkabdeckung sowie um WLAN. Die Abdeckung muss stimmen, daran müssen wir intensiv arbeiten.

Im Vergleich zum Primus Estland hinkt Schleswig-Holstein meilenweit hinterher.

Schleswig-Holstein will eine digitale Vorreiterregion werden – vergleichbar mit dem skandinavischen Raum und natürlich auch mit Estland. Ja, wir wollen eine Digitalisierungsoffensive auf den Weg bringen und Hemmnisse abbauen. Dazu haben wir gerade eine Taskforce mit rund 30 Akteuren auf den Weg gebracht: Ich habe neben der Industrie- und Handelskammer und Unternehmensverbänden auch die Digitalwirtschaft eingeladen, die Verbraucherzentrale sowie die Wissenschaft, um einen Überblick über bestehende Hemmnisse zu bekommen und um Vorschläge zur Beseitigung zu erarbeiten. Die Vorschläge sollen dann in ein Digitalisierungsbeschleunigungsgesetz aufgenommen werden.

Taskforce klingt markig.

Der Erfolg hängt ganz davon ab, wie die Beteiligten zuliefern. Aber ich stelle mir schon vor, dass wir noch im vierten Quartal dieses Jahres erste Ergebnisse haben.

Eines Ihrer Steckenpferde ist die Künstliche Intelligenz (KI). An welcher Stelle könnte Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren von KI profitieren?

Wir haben bereits einen Chatbot namens „Cabo“ mit einer KI dahinter eingeschaltet, als wir Tausende Bürgeranfragen zum Thema Corona bearbeiten mussten. Aber natürlich denken wir viel weiter: wenn es zum Beispiel in der Medizin darum geht, Therapien weiterzuentwickeln, die auf Daten basieren. Hier liegen für unser Land riesige Wertschöpfungspotenziale. Deshalb fördern wir unter anderem Forschungsprojekte im Verbund zwischen privater Wirtschaft und Wissenschaft unter Einbindung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, der Universitäten und der Fachhochschulen. Dabei achten wir immer darauf, unsere kleinen und mittleren Unternehmen einzubinden.

Brauchte die Landesregierung einen Minister, der durch und durch technikaffin ist?

Es ist in jedem Fall von Vorteil, dass auch in der Landesregierung Technikbegeisterte sind, und ich bin wirklich technikbegeistert, da steckt Herzblut drin. Es macht mir Spaß, neue technologische Entwicklungen in Anwendung zu bringen, weil ich glaube, dass dort wirtschaftliche Chancen für unser Land stecken, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu schaffen und einfach modern zu sein.

Auf welches technische Gerät, das Sie privat nutzen, sind Sie stolz?

Ich fahre sehr gerne mit meiner Carrera-Bahn.