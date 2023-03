Alkohol in der Pandemie

„Betroffene, die zu uns kommen, sind zum Teil in schlechterem gesundheitlichen Zustand als vor der Pandemie“: Marina Soltau, therapeutische Leiterin der Tagesrehabilitation für suchtkranke Menschen in Kiel (TASK).

Corona als Turbo für Alkoholabhängigkeit? Noch zeigt sich das nicht in den Fallzahlen der Tagesrehabilitation für suchtkranke Menschen in Kiel. „Doch Betroffene kommen in schlechterem Zustand zu uns“, sagt die Leiterin Marina Soltau. Sie fordert: „Alkohol muss teurer sein und weniger zugänglich.“

