Kieler Tatort, Hartes Deutschland und ein Prozess

der gebürtige Kieler Axel Milberg verkörpert seit über 20 Jahren Kommissar Klaus Borowski im Kieler Tatort. Doch nun soll damit Schluss sein. Nach 38 gelösten Fällen. Milberg selbst habe „die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu verlängern“, teilte der Schauspieler am Dienstag mit. Das Aus wirft zwei Fragen auf:

Was macht Axel Milberg künftig?

Und was wird aus dem Kieler Tatort?

Auf beide Fragen hat NDR-Indendant Joachim Knuth eine Antwort:

Was jedoch unbeantwortet bleibt: Wie das Ermittlerteam um Almila Bagriacik ab 2026 aussehen wird. Vielleicht wäre ja Johannes Hendrik Langer eine Option? Der Schauspieler stammt wie Milberg aus Kiel und hat vor der Kamera bereits erste Ermittler-Erfahrungen sammeln können. Lassen wir uns überraschen!

Nun aber wechseln wir das Genre: weg vom Krimi hin zu einer Doku, die auf RTL2 ausgestrahlt wird. In „Hartes Deutschland“ regelmäßig zu sehen ist Heiko. Er lebt in Kiel, hat sein Quartier neben Edeka in der Holstenstraße aufgeschlagen. In den sozialen Netzwerken sorgen sich Zuschauer immer wieder einmal um seinen Zustand. Doch wie geht es ihm wirklich? Welche Perspektive hat er? Karen Schwenke hat Heiko mit einem Kamerateam besucht. Sehen Sie hier:

Düstere Zeiten kommen auf die Beschäftigten von Oerlikon Neumag zu: Von Massenentlassungen ist die Rede. Auch der Standort Neumünster soll betroffen sein. Dort arbeiten derzeit rund 500 Menschen. Geht es nach dem Willen der Geschäftsführung, dürften es demnächst ein Drittel weniger sein. Thorsten Geil berichtet:

Beschäftigte des Städtischen Krankenhauses Kiel ziehen bei einem Warnstreik mit Plakaten mit den Aufschriften "Pflege ist Gold wert" und "Es reicht nicht" Richtung Rathaus. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Die Trillerpfeifen waren am Morgen schon von weithin zu hören: Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Beschäftigte des Städtischen Krankenhauses in Kiel am Mittwoch mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niedergelegt, um für mehr Lohn auf die Straße zu gehen. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

