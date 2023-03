﻿Kieler Waffenexperte: „Die Gefahr ist der Täter, nicht sein Tatmittel“

Nach der Amoktat in Hamburg mit mehreren Toten wird auch in Schleswig-Holstein über die Verschärfung des Waffengesetzes diskutiert. Eine solche braucht es nicht, sagt der Kieler Experte André Busche.

Kiel. Der Kieler André Busche ist Dozent für Waffenrecht und Sachverständiger, lehrt unter anderem am Institut für Kriminalwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität. Im Interview spricht er über eine bessere Ausstattung der Waffenbehörden, die Möglichkeiten des bestehenden Gesetzes und das Problem illegaler Waffen.

Wie müssten die Waffenbehörden ausgestattet werden, um ihrem Auftrag besser nachgehen zu können?

André Busche: Zunächst einmal muss es eine finanzielle Aufwertung der Stellen geben – in vielen Fällen sind die Dienstposten angesichts der besonderen Verantwortung unterbewertet. Und es ist zu prüfen, ob der vorhandene Personalansatz den vielfältigen und gesellschaftlich wichtigen Aufgaben einer Waffenbehörde wirklich gerecht werden kann. Schließlich ist neben dem Waffen- oft auch das Jagdrecht Aufgabe dieser Abteilung. Und mir sind Fälle bekannt, in denen eine einzige Person neben Waffen- und Jagdrecht noch weitere Gebiete förmlich „beackern“ muss. Dass da eine Aufgabe wie die Überprüfung der Einhaltung der waffenrechtlichen Vorschriften oder der Aufbewahrung von Schusswaffen auf der Strecke bleiben muss, liegt förmlich auf der Hand – und ist aus meiner Sicht dringend verbesserungsbedürftig. Das gilt auch für die Aus- und Fortbildung des Personals.

Bräuchte es in diesem Zusammenhang auch eine zentrale Waffenbehörde auf Bundes- oder Landesebene?

Mehr Verwaltung oberhalb der kommunalen Arbeitsebene wird weder die Zahl der Kontrollen erhöhen noch einen Mehrwert in Sachen Kompetenz bedeuten. Oder deutlicher: Mehr Personal vor Ort wirkt deutlich effektiver und steigert die Durchsetzbarkeit waffengesetzlicher Vorschriften mit Sicherheit mehr als ein bürokratischer Überbau. Zudem ist der tatsächlich erforderliche Überbau in Form von Fachaufsichten und Bundesverwaltungsamt nebst BKA und den Abteilungen in Ministerien auf Bundes- und Landesebene längst vorhanden.

Wäre ein Verbot halbautomatischer Waffen sinnvoll und auch umsetzbar?

Absolut nicht sinnvoll – der Anschlag in Halle wurde in Teilen mit Eigenbauten durchgeführt, die nach einem Schuss unbrauchbar waren. Die Gefahr ist der Täter, nicht sein Tatmittel. Und zur Frage der Umsetzbarkeit möchte ich eines ganz klar ausdrücken: Jede Verschärfung des Waffengesetzes trifft nur bislang unbescholtene Bürger, die fast ausnahmslos verantwortungsvoll als Sportschützen, Jäger oder Bootsführer mit Waffen und Munition umgehen und regelmäßig einem Generalverdacht ausgesetzt werden, den wir uns, und das aus guten Gründen, für andere Personengruppen ebenso regelmäßig verbitten. Hier ist eine Versachlichung der Debatten geboten. Nur sind eben die Waffenbesitzer in ihrer Staatstreue ein leichtes Ziel für simple politische Lösungen.

Warum ginge eine Verschärfung des Waffengesetzes am Problem vorbei?

Weil das Waffengesetz den Umgang mit Waffen regelt und eine Anwendung dieser Regelungen, etwa zur Aufbewahrung, nur möglich ist, wenn ich den Betroffenen kenne, weiß, wo er oder sie wohnt und wo ich die Kontrolle durchführen kann. Kein Besitzer einer illegalen Waffe wird kontrolliert oder auf seine geistige Gesundheit überprüft. Wie viele illegale Waffen es gibt, kann niemand sagen. Nur eines ist klar: Kein schärferes Waffengesetz wird die Zahl illegaler Waffen reduzieren können. Und für mich geht die Gefahr für die Allgemeinheit eher von den illegalen als den legalen Waffen aus. Bei dem Überfall auf den Geldtransporter Anfang März bei Gützkow wurde mit vollautomatischen Waffen geschossen, in Hamburg ein Audi-SUV mit Schüssen aus einer UZI-Maschinenpistole durchsiebt. Sport- oder Jagdwaffen waren es in beiden Fällen nicht.

Die Regeln sind da, nur ihre Umsetzung nicht?

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Die Forderung nach einer Verschärfung des Waffenrechts, um Extremisten das Üben mit Schusswaffen zu erschweren. Das geht in der Praxis vollkommen ins Leere, denn zum Üben der wirklich gefährlichen Schießtechniken müssen diese Gruppen schon heute in andere EU-Länder reisen, wo nicht ansatzweise ein derart restriktives Waffenrecht existiert wie bei uns. Und wenn öffentlich festgestellt wird, fast 300 der rechten Szene zuzurechnende Personen würden regelmäßig als Gastschützen mit Leihwaffen in Schützenvereinen trainieren, so das Waffengesetz aushebeln und darum das Waffengesetz verschärft werden muss, kann ich nur sagen: Es fehlt hier nicht an den erforderlichen gesetzlichen Möglichkeiten, sondern offenbar an waffenrechtlicher Expertise und Finesse. Denn wenn ich den Umgang mit Waffen durch einen Menschen als Gefahr ansehe, besteht bereits seit Jahrzehnten die Möglichkeit, ein Umgangsverbot auszusprechen, was auch das Schießen mit Leihwaffen zur Straftat macht. Und wenn ich diese 300 beobachte, kann ich doch auch dieses Verbot durchsetzen.

Und warum geschieht das nicht?

Ich kann es mir nicht erklären. Nur eines ist mir klar: Es braucht keine Verschärfung, sondern allein eine Anwendung der bestehenden Gesetze.

