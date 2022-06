Feiern muss auch in Kriegs- und Krisenzeiten erlaubt sein, vielleicht sogar gerade dann. Nach zwei Jahren Corona gibt es tatsächlich einen echten Nachholbedarf, findet unser Kommentator Michael Kluth.

Kiel.Darf man das? Unbeschwert Kieler Woche feiern? Während in Europa Krieg ist? Während Corona noch nicht vorbei ist?

Die Antwort lautet in jedem Fall: Ja. Gerade in schwierigen Zeiten muss es erlaubt sein zu feiern, um die bedrückte Seele zu befreien. Man sollte nur darüber die Solidarität mit der Ukraine nicht vergessen. Man sollte einen Rest von Umsicht in der Pandemie bewahren. Das geht.

Zudem ist die Kieler Woche nie nur Feierei und Sport gewesen, sondern immer auch ein Forum, gesellschaftlich zu diskutieren. Jetzt erst recht.

Die Frage ist tatsächlich auch weniger, ob man feiern darf, sondern ob man feiern kann. Das ist eine individuelle Entscheidung. Natürlich gibt es Menschen, die jetzt nicht unbefangen feiern können. Volles Verständnis.

Eine unwiderstehliche Antwort haben am Dienstag Anastasia Pototska aus Kiew und Alexandra Vazianova aus Mariopol gegeben. Die beiden ukrainischen Seglerinnen, geflüchtet vor Putins Mördern und Brandschatzern, werden als Gäste des Kieler Yacht-Clubs an den Segelwettbewerben der Kieler Woche 2022 teilnehmen. Sie freuen sich darauf. Sie strahlen. Sie sind dankbar, mitfeiern zu dürfen. Sie werden es tun. Wenn Anastasia und Alexandra befreit feiern können, warum sollten wir es nicht dürfen?

Freuen wir uns also auf eine Kieler Woche, wie es sie seit drei Jahren nicht mehr gegeben hat. Volles Programm, volle Hütte. Vielleicht wird gerade die zweijährige Zwangspause die Kieler Woche 2022 zu etwas ganz Besonderem machen. Es gibt einen echten Nachholbedarf. Es gibt manche Zugezogene, die noch nie eine "echte" Kieler Woche erlebt haben. Zeigen wir ihnen, wie Kieler Woche geht. Auch und gerade in Krisenzeiten.