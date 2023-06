Hoher Besuch aus der Ukraine im Kieler UKSH: Botschafter Makeiev trifft Landsleute

Kiel. Vor einiger Zeit war der Krebs wiedergekommen. Andrii Bochniuk hatte in Lutzk, einer 210 000-Einwohner-Stadt im Nordwesten der Ukraine, als Ingenieur gearbeitet. Doch irgendwann war das gesundheitlich nicht mehr möglich. Zweieinhalb Jahre lang wurde Bochniuk in seiner Heimat zunächst erfolgreich behandelt. Doch dann überfiel die Armee des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Februar 2022 das Land, in vielen Kliniken der Ukraine geriet die Versorgung ins Stocken, und Bochniuk floh nach Bremen. Dort ging er zum Arzt.

Es ist Dienstag Abend. Andrii Bochniuk wurde wenige Stunden zuvor im fünften Stock des Kieler Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) ein Bett zugewiesen. Einige Krankenschwestern sprechen seine Landessprache – die Klinik bietet ukrainischen Pflegekräften längst eine Berufsperspektive an. Kommende Woche sollen dem 57-Jährigen Stammzellen transplantiert werden – „von einem zu 100 Prozent deutschen Spender“, wie Mediziner hier sagen.

Der neue Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, hat an der Seite von Schleswig-Holsteins stellvertretender Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) soeben das Krankenzimmer betreten, die beiden Männer schütteln einander die Hand. „Ich bin sehr dankbar“, sagt Bochniuk immer wieder. „Glauben Sie mir: Ich bin wirklich sehr dankbar.“

Gleich im März 2022 hatte das UKSH eine Hilfsaktion ins Leben gerufen

Seit 2014 besteht zwischen dem UKSH und der Ukraine ein enger wissenschaftlicher und medizinischer Austausch. Das Klinikum mit seinen zwei Standorten in Kiel und Lübeck bietet für ukrainische Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Studierende kontinuierlich Fortbildungen an und unterstützt OP-Teams in ukrainischen Unikliniken.

Kurz nach Beginn des russischen Überfalls hatte der Vorstand die Aktion „UKSH hilft Ukraine“ ins Leben gerufen. Über den Freundes- und Förderverein schlossen sich zahlreiche Organisationen, Unternehmen, Verbände, Stiftungen und Privatleute an. Nach Angaben eines Sprechers lässt sich das finanzielle Gesamtengagement bisher auf etwa 5,6 Millionen Euro beziffern. Der nunmehr 18. Hilfstransport direkt an ukrainische Krankenhäuser startet in diesen Tagen.

Botschafter besucht im UKSH Kiel auch Schwangere aus der Ukraine

In Schleswig-Holstein wurden bisher etwa 3600 ukrainische Patientinnen und Patienten versorgt, die in ihrer Heimat nicht mehr behandelt werden konnten – 860 davon stationär. Ilona Seriduschekow ist mit ihrem Mann und dem zweijährigen Kind nach Sachsen-Anhalt geflüchtet und kam vor zwei Tagen in die Gynäkologie des Kieler UKSH. Die Patientin befindet sich in der 26. Schwangerschaftswoche, das ist eine heikle Phase. Als sich bei einem Verwandtschaftsbesuch in Lauenburg undefinierbare Nierenschmerzen einstellten, wurde es der 20-Jährigen unheimlich.

Nun steht die Entlassung kurz bevor, aber in Sachsen-Anhalt müsse sie zum Frauenarzt gehen, mahnen die Ärzte. Händeschütteln mit dem Botschafter auch hier. „Vielleicht kann ich meinem Kind eines Tages erzählen, dass mich während der Schwangerschaft sehr viele wichtige Menschen besucht haben, die um sein Wohlergehen besorgt waren“, scherzt die Ukrainerin.

UKSH engagiert sich intensiv für die Ukraine

Nach Einschätzung von Klinikchef Jens Scholz gehört das UKSH zu den Krankenhäusern in Deutschland, die sich am intensivsten für die Ukraine engagieren. „Niemand in unserer Generation hätte jemals wieder mit einem Krieg in Europa gerechnet“, sagt er. Scholz spricht von europäischer Solidarität. „Der Krieg ist geradezu um die Ecke. Insofern ist es für uns eine Herzensangelegenheit zu helfen.“

Bei einer kurzen Feierstunde zu Ehren des hohen diplomatischen Besuchs hat eine Ärztin ein Lied komponiert. Dr. Maria Moroz, aufgewachsen in Dnipro und seit drei Jahren in Deutschland, könnte damit locker in einem coolen Hamburger Jazz-Keller auftreten. „Das Lied beschreibt meine Gefühle, als ich tagelang vergeblich versucht habe, meine Familie anzurufen: Ist mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Kater alles in Ordnung?“

Bei Kriegsausbruch hatte die 28-Jährige gerade in der Notaufnahme gearbeitet. Wie es für sie weitergeht? „Ich werde in Deutschland bleiben, das war schon vor Februar 2022 der Plan“, sagt sie. Und danke, der Familie gehe es gut. Den Umständen entsprechend.

