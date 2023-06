﻿Neues Schutzkonzept: So soll die Kieler Woche für Frauen sicherer werden

Kiel. Die Kieler Woche soll für Mädchen und junge Frauen ein noch sichereres Fest werden. Deshalb schickt die Stadt erstmals auf alle Eventareale sogenannte Awareness-Teams, an die man sich bei unsicheren Situationen oder sexuellen sowie rassistischen Übergriffen wenden kann.

Awareness, übersetzt Bewusstsein oder Achtsamkeit, werde in der Gesellschaft ein immer größeres Thema, sagt Vanessa Vitsilakis, stellvertretende Referatsleiterin im Kieler-Woche-Büro. „Und wir wollen diese gesellschaftliche Entwicklung präventiv begleiten“, ergänzt sie. Die aktuelle Debatte über mögliche sexuelle Übergriffe im Zuge von Konzerten der deutschen Band Rammstein zeige, „dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, so Vitsilakis.

Expertinnen bestätigen den Bedarf. „Vielfach gehen Frauen schon nicht mehr gelassen auf Veranstaltungen – oder nur mit ungutem Gefühl oder sogar Angst“, sagt Ann-Kathrin Lorenzen vom Petze-Institut für Gewaltprävention in Kiel. „K.o.-Tropfen und sexualisierte Gewalt sind eine reale Gefahr und kein Einzelfall.“

K.o.-Tropfen zur Kieler Woche: Jedes Jahr etwa 50 Verdactsfälle

Auch die UKSH-Rechtsmedizinerin Dr. Nadine Wilke-Schalhorst vom Projekt „Vertrauliche Spurensicherung“ beobachtet allgemein mehr Gewaltdelikte bei Menschenansammlungen wie zur Kieler Woche, ausgelöst oft durch übermäßigen Alkoholkonsum. In dem Projekt werden seit 2015 von Gewalttaten betroffene Personen untersucht, Spuren gesichert, allein 228 Fälle in 2022. Doch das sei nur das Hellfeld, so die Oberärztin. „Ich glaube, dass die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt allgemein hoch ist.“

Welche Rolle dabei K.o.-Tropfen spielen? Die Substanz, in Getränke gemischt, soll Betroffene gefügig und wehrlos machen. Das toxikologische Labor der Rechtsmedizin am UKSH untersucht pro Jahr etwa 50 Verdachtsfälle. Allerdings würden diese nur selten nachgewiesen. „Am häufigsten ist die unterschätzte, bewusstseinseintrübende Wirkung des Alkohols“, so die Ärztin. Viele Jugendliche seien sich dessen nicht bewusst – und das kann gravierende Folgen haben.

Die Geschichten von Frauen, die sexuelle Gewalt erlebten, ähnelten sich. „Junge Mädchen werden von Fremden angesprochen, man trinkt etwas zusammen“, beschreibt die Ärztin wiederkehrende Muster. Täter seien darauf aus, irgendwann die hilflose Lage ihrer Opfer auszunutzen.

Kieler Woche 2023 mit Awareness-Teams und Rückzugsräumen

So weit soll es bei der Kieler Woche gar nicht erst kommen. Dafür setzt die Stadt Kiel auch auf das neue Schutzkonzept. Umgesetzt wird es vom Startup „Saferspaces“ in Kooperation mit der Sicherheitsfirma Wilms, bei der im Vorfeld der Kieler-Woche-Mitarbeiter psychologisch geschult worden sind. Die Awareness-Teams sind laut Vitsilakis an lilafarbenen Westen erkennbar und jederzeit ansprechbar.

Zudem hat die Stadt auf allen Eventarealen Rückzugsräume für Betroffene eingerichtet. Vitsilakis betont jedoch, dass das Angebot nicht den Einsatz von Rettungsdienst oder Polizei ersetzt. „In Notfällen sollte wie gewohnt die 110 oder die 112 direkt angerufen werden.“

