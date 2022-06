Spektakulärer Besuch zur Kieler Woche: Der fast 300 Meter lange US-Koloss „Kaersaege“ soll einen Liegeplatz in der Innenförde bekommen und wird das Bild zur Kieler Woche prägen. Die Botschaft des Besuchs ist eindeutig.

Kiel.Einen kleinen Vorgeschmack auf die Kieler Woche gab es am Wochenende in Schwedens Hauptstadt Stockholm: Mitten im Stadthafen in Sichtweite zum Königspalast war der US-Träger "Kearsarge" vor Anker gegangen. Erstmals seit fast 30 Jahren lag dort wieder so ein gigantisches Marineschiff der USA.

Nun steht fest: Der nächste Ort fürs Ankerwerfen wird für die „Kearsarge“ am 17. Juni bei der Kieler Woche sein. Dann werden die gewaltigen Anker direkt vor der Kiellinie ins Fördewasser rauschen und den 257 Meter langen Koloss dort postieren.